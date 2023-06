Rose Miriam defende filho mais velho com Gugu em meio à disputa por herança: 'ele vai acordar'

A médica Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador Gugu Liberato, saiu em defesa do primogênito, João Augusto, de 20 anos, nas redes sociais. Ela respondeu a um comentário de um seguidor que afirmava que o jovem era "egoísta" por não estar ao lado mãe na disputa pela herança de Gugu.

Na resposta, Rose disse que "já ouvi muito isso; mas meu coração de mãe sente que o João está preso em uma grande teia de aranha e que mesmo que quisesse, não conseguiria sair por si só".

Ela destaca que o filho "sempre foi uma pessoa incrível, é e sempre será". Rose também relatou que ele voltou a morar em casa e que sempre expressam o amor que sentem um pelo outro. "Sei que um dia ele vai acordar para a realidade", finalizou.

O comentário foi em uma postagem de Rose, feita após a decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), na última terça-feira (20), validando o testamento de Gugu Liberato feito em 2011 e no qual Rose não é reconhecida como herdeira.

Na publicação, ela aparece em uma foto com as filhas - Sofia e Marina Liberato - e com os advogados. Na legenda Rose escreveu: "minhas filhas se mostram como se transformaram em grandes mulheres; guerreiras, felizes, generosas e acima de tudo, tementes à Deus".

Ela também acrescenta que os advogados Nelson Wilians e Daniel Broder não "são somente os meus advogados como também amigos para toda a vida".

A herança deixada pelo apresentador Gugu Liberato, conforme estimado pela mídia, é de R$ 1 bilhão. O testamento de 2011 afirma que o valor seria dividido entre os três filhos (Marina, Sofia e João Augusto Liberato) e cinco sobrinhos.