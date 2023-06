Filhas de Gugu posam com a mãe em meio à polêmica sobre herança do apresentador

As filhas do apresentador Gugu Liberato, Marina e Sofia Liberato, de 19 anos, posaram em uma foto sorridente ao lado da mãe, Rose Miriam, e da madrinha da dupla em meio à polêmica sobre a herança do artista. A foto foi publicada nos Stories por Marina, nesta sexta-feira (23).

Ela, a irmã gêmea e Rose estão no Brasil. As três moram nos Estados Unidos.

Na última terça-feira (20), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) validou o testamento deixado por Gugu em 2011, que não reconhece Rose Miriam como herdeira. Sofia e Marina já confirmaram que vão recorrer.

Carta vazada

Nessa quinta (22), Nelson Willians, advogado que representa as gêmeas e a ex-companheira de Gugu também confirmou que uma carta que circula na internet escrita por Rose ao apresentador e fala sobre traição e bissexualidade é verdadeira.

“Você pode pensar que não gosta de ter relação com mulheres desde a adolescência porque você é assim e nunca vai mudar, mas isso não é verdade. Eu posso conseguir essa mudança definitiva de Deus, orando e jejuando. Só com oração e jejum vou conseguir isso”, afirma Rose em um trecho da carta.

O advogado ainda repudiou o vazamento da carta em nota enviada ao jornal Estadão. “Rose escreveu a referida carta com o coração em desespero ao saber da traição e da bissexualidade do marido, que ela tanto amava, e por que queria também proteger os filhos. Ainda que imensamente abatida, ela encontra na fé e no seu amor por ele uma saída”, justificou ele.