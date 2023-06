Sofia Liberato compartilha foto antiga com Gugu no Dia dos Pais

Filha de Gugu Liberato, Sofia Liberato usou o Instagram para compartilhar duas fotos antigas ao lado do apresentador em homenagem ao Dia dos Pais, celebrado nesse domingo (18) nos Estados Unidos, onde atualmente a jovem mora.

Em uma das imagens, Sofia aparece ainda pequena. Na outra, ela já está adolescente ao lado de Gugu. “Hoje é Dia dos Pais nos Estados Unidos. E eu sou eternamente grata pelo meu pai, que está guardado em meu coração”, escreveu ela na legenda dos cliques, publicados nos Stories.

Marina e João Augusto Liberato, irmãos de Sofia, não publicaram nada em suas redes sociais em homenagem ao pai.

Ontem, Sofia também contou que ela e Marina desembarcaram no Brasil. A família vive uma briga pela herança de R$ 1 bilhão deixada por Gugu Liberato. A próxima audiência está marcada para acontecer no dia 22 de junho. Marina e Sofia apoiam o reconhecimento da união estável da mãe, Rose Miriam, com Gugu. João Augusto, irmão das meninas, a irmã de Gugu, Aparecida Liberato, e os sobrinhos do apresentador, preferem seguir o testamento deixado pelo apresentador.

Mudança

Há alguns dias, Sofia também compartilhou um vídeo ao lado do namorado, Gabriel Garvino, mostrando a mudança dos dois para Miami, nos Estados Unidos, onde ela irá cursar uma nova faculdade. Anteriormente, ela morava em Orlando com a mãe