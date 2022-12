Superman ganhará novo filme e Henry Cavill não estará na obra

O presidente do estúdio DC, James Gunn, revelou, nessa quarta-feira (14), que está escrevendo o próximo filme do Super-homem. Ele adiantou que a nova obra da franquia do super-herói não será estrelada pelo ator Henry Cavill, responsável por interpretar o personagem Clark Kent desde 2013.

Nas redes sociais, o cineasta detalhou que a próxima produção sobre o kryptoniano será focada em uma versão jovem do herói. Atualmente, o artista britânico tem 39 anos, o que pode ter sido decisivo pela descontinuidade dele no papel para o novo longa.

"Ainda em estágios iniciais, nossa história vai focar em uma parte mais cedo da vida de Superman, então o personagem não vai ser interpretado por Henry Cavill", explicou Gunn em postagem no Twitter.

O presidente detalhou que o filme não deve ser sobre a origem do herói alienígena e que ainda não tem um nome para assumir a direção do projeto, que integrará o novo plano de lançamentos da DC nos cinemas. Gunn também revelou que se encontrou com ator e diretor Ben Affleck, intérprete de Batman, e que procura uma obra para ele comandar.

Henry Cavill pode participar de outros projetos DC

Na ocasião, o dirigente do estúdio ainda destacou que o ator pode voltar a atuar pela DC no futuro. "Tivemos uma ótima reunião com Henry e somos grandes fãs e falamos sobre diversas possibilidades excitantes de trabalharmos juntos no futuro", finalizou.

Logo após o anúncio de Gunn, Cavill também usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto. "Acabei de ter uma reunião com James Gunn e Peter Safran e tenho notícias ruins, pessoal. Não irei, depois de tudo, retornar como Superman", escreveu o artista britânico.

"Depois de o estúdio me pedir para anunciar meu retorno em outubro, antes da contratação deles, essa notícia não é das mais fáceis, mas essa é a vida. A mudança de guarda é algo que acontece. Eu respeito isso. James e Peter têm um universo para construir. Eu desejo a eles e a todos os envolvidos com o novo universo a melhor das sortes, e a mais feliz das fortunas."

O artista assumiu o posto de Super-homem em "O Homem de Aço", de 2013, e seguiu no personagem em outras adaptações dos quadrinhos da DC, como em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016) e em "Liga da Justiça" (2017). Após um impasse com organização Warner Bros. e um tempo afastado do papel, Cavill assumiu a capa do herói alienígena pela última vez em outubro deste ano, quando participou da cena pós-créditos de "Adão Negro".

Uma semana depois da estreia do longa, a empresa dona da DC anunciou Gunn e Safran como copresidentes do novo estúdio.

