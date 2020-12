Neverland, famoso rancho do músico Michael Jackson, é vendido por R$ 103 milhões

O rancho Neverland, que pertenceu ao astro do pop Michael Jackson, morto em 2009, foi finalmente vendido, por US$ 20 milhões (mais de R$ 103 milhões), segundo o site especializado em celeridades TMZ. O valor é 80% menor que o pedido inicialmente.

A propriedade, que possui 10 mil metros quadrados e fica ao norte de Santa Bárbara, na cidade de Los Olivos, foi comprada pelo empresário bilionário Ron Burkle, que chegou a trabalhar com Michel Jackson nos anos 1990 afastando credores que cobravam dívida milionárias do cantor.

O imóvel foi comprado pelo músico em 1987, por US$ 19,8 milhões (R$ 102 mi), e foi transformado em um parque de diversões gigantes. Além da mansão principal, o terreno inclui piscina, quadra de basquete e de tênis e até um cinema com 50 lugares. No passado, chegou a ter até um zoológico.

Após a morte de Michael Jackson, no entanto, em junho de 2009, o racho foi colocado à venda por US$ 100 milhões (mais de R$ 514 mi), mas não houve comprador. No ano passado, a propriedade voltou ao mercado por US$ 31 milhões (R$ 160 mi), ficando novamente sem interessados.

A compra aconteceu apenas agora, por apenas um quinto do valor pedido inicialmente. A apresentadora Xuxa Meneghel, 57, revelou recentemente que foi pedida em casamento pelo músico no rancho. Neverland também já foi apontado como o local onde o músico teria abusado sexualmente de crianças. Ele foi acusado e julgado pelo crime, mas absolvido no final.

