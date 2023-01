Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, vai interpretar o rei do pop em cinebiografia

Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, foi escolhido para interpretar o eterno rei do pop em uma cinebiografia intitulada "Michael", conforme anunciado, nesta segunda-feira (30), pelo diretor Antoine Fuqua.

A veia artística da família também está presente na vida de Jaafar. O jovem, de 26 anos, canta desde a infância e começou a carreira na música aos 12. Ele é filho de Jermaine Jackson, terceiro irmão mais velho de Michael, que foi membro do grupo Jacksons 5.

Em entrevista ao portal g1 em 2019, Jaafar disse não se importar pelas comparações com o tio. À época, o artista veio ao Brasil para gravar o clipe de "Got me Singing", no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro.

Produção e roteiro

A produção de "Michael" vai começar no final de 2023. A data prevista de estreia do filme ainda não foi divulgada.

No currículo do diretor Antoine Fuqua, estão filmes como "Dia de treinamento" (2001) e "O protetor" (2014). Já a produção é por conta de Graham King, de "Bohemian Rhapsody" (2018), também vencedor de um Oscar por "Os infiltrados" (2006).

O roteiro é de John Logan, indicado ao Oscar três vezes, por "Hugo" (2011), "O Aviador" (2004) e "Gladiador" (2000).