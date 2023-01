Homem que foi atropelado por Michael Jackson ganha surpresa de Xuxa

Mais um caso inusitado surpreendeu o público no quadro "Acredite em Quem Quiser", do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Neste domingo (29), os jurados foram desafiados a adivinhar qual dos três personagens tinha sido a criança que foi atropelada por Michael Jackson.

Nos anos 1990, em uma das visitas que fez ao Brasil, o astro se envolveu em um acidente de trânsito e machucou a perna de uma criança. Após ser revelado que a vítima do acidente se tratava de Márcio de Paula, Luciano Huck decidiu surpreender o participante.

Grande fã de Xuxa Meneghel, Márcio recebeu um vídeo com um recado especial da apresentadora. "Oi, Márcio, tudo bem? Um beijo bem gostoso para você, um beijo para todo mundo aí, Lulu. Então, cara, nesse dia eu também queria estar aí. Infelizmente, só foi o Michael Jackson e eu estava nesse período lá em Nova York", disse a loira.

Na época, o rei do pop chegou a visitar Márcio no hospital para saber sobre seu estado de saúde. Xuxa disse que também gostaria de ter visitado o menino após o acidente. "Dessa vez, o Lu também me convidou para ir aí te dar um beijo, mas eu estou gravando. Eu acho que o teu dia está guardado e eu ainda te darei esse beijo", prometeu.

Márcio ficou em choque e muito emocionado com o recado de Xuxa. Luciano Huck agradeceu o carinho da comunicadora e a disponibilidade em gravar o recado para o fã.

"Este é um ser especial que Deus colocou na Terra, minha amada amiga que eu amo tanto. Ela nunca nega um carinho. ‘O que? Aquele menino que foi atropelado pelo Michael Jackson era meu fã?’. Aí eu pedi que ela mandasse um recado", disse Huck.