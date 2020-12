Xuxa relembra pedido de casamento de Michael Jackson e chance de ser mãe dos filhos dele

Talvez ninguém imagine, mas a apresentadora Xuxa Meneghel poderia hoje ser mãe dos filhos de Michael Jackson. Isso teria acontecido se ela tivesse aceitado o pedido de casamento dele feito em sua mansão em Neverland nos anos 1990.



Em live com Nany People a artista contou que na ocasião ela foi recebida pelo Rei do Pop de uma forma muito cordial, com direito a beijo na mão e acolhimento total em sua mansão.



Em seguida, ficou surpresa em perceber que ele sabia tudo da vida dela. Até sal da pipoca ele tirou antes de oferecer a ela. Também ofereceu salada de jantar, pois sabia que ela não comia carne.



Mas foi no momento de ir embora que o grande susto aconteceu. Segundo Xuxa, o empresário de Michael Jackson deu a ela uma espécie de contrato. "Falei: 'Mas contrato para fazer o quê?'. Ele falou: 'Para carregar os filhos do Michael Jackson no seu ventre, assinar um papel e se casar com ele, ter uma união'", relembrou a apresentadora.



De acordo com ela, a volta até sua casa foi com "a cabeça borbulhando". "A resposta do meu agente para ele foi: 'Ela sonha em ser mãe, mas ser mãe, não ser alguém para levar os bebês no ventre e só'", complementou Xuxa.

