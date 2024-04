Governo do Ceará anuncia investimento de R$ 30 milhões para fortalecer sistemas de cultura no Estado

No encerramento do 3º Encontro do Sistema Estadual de Cultura, realizado na noite da sexta-feira (26), o Governo do Estado do Ceará anunciou um pacote de investimentos no valor de R$ 30 milhões para a cultura.

O montante será destinado para que municípios cearenses sigam estruturando e fortalecendo os Sistemas Municipais de Cultura e, assim, o Sistema Estadual também se fortaleça.

O tema foi um dos destaques dos debates realizados no encontro promovido pela Secretaria da Cultura do Ceará, no qual foi destacada a implementação do Novo Programa de Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura (Pro-Siec).

No evento, houve ainda o lançamento oficial da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no Estado, dos CEUs do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e uma pactuação dos municípios cearenses em prol da cultura.

Pacto pela cultura

Um documento denominado “Pacto pela Cultura” foi assinado na ocasião por representantes do Ministério da Cultura (MinC), do Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura (DiCultura), da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece) e ainda prefeitos ou representantes de 35 cidades do Ceará.

A secretária Luisa Cela ressaltou a “alegria” de firmar “simbolicamente” esse compromisso pela área no Ceará. Já o governador Elmano de Freitas, ao anunciar a ordem de R$ 30 milhões em investimentos, destacou a importância do fortalecimento dos sistemas estadual e municipais de cultura.