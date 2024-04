De fato, foi inesperado.

Christianne Tebet foi surpreendida com uma festa de aniversário no aconchegante Café Petit Surprise.

Legenda: Christianne Tebet e Cláudia Possidônio Foto: Arquivo pessoal

A festa foi organizada pela amiga Claudia Possidônio e reuniu as amigas em uma tarde de segunda-feira, no dia 22 de abril. A surpresa, planejada com detalhes e carinho, alegrou o momento de Christianne, provando que as melhores comemorações acontecem quando menos esperamos.

Vem conferir as fotos enviadas pelas amigas da aniversariante. Mais outra surpresa!

Legenda: Germana Frota e Christianne Tebet Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Alzira Pinheiro e Christianne Tebet Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Márcia Alves e Christianne Tebet Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Carolina Silveira e Christianne Tebet Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Danielle Rangel e Christianne Tebet Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Christianne Tebet e Gisa Oliveira Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Christianne Tebet e Socorro Medeiros Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Christianne Tebet e Sheslyda Farias Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Christianne Tebet e Marta Freire Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Christianne Tebet com amigas Foto: Arquivo pessoal

Legenda: Christianne Tebet Foto: Arquivo pessoal