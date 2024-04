Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (30/4)

A Lua chega no signo de Aquário e vai fazer vários aspectos bem interessantes. Você será convidado a fazer algo diferente. Que tal quebrar uma regra ou inovar na sua rotina? A terça-feira está bonita, pode ser que você consiga encontrar uma saída ou uma solução para um antigo problema. O dia começa sob uma conversa entre Lua e Júpiter, você vai enxergar uma oportunidade de expansão, apenas mude o seu olhar e cultive o otimismo. Depois a Lua vai interagir com Netuno e essa energia te leva a um novo entendimento. A inspiração Netuniana vai te acompanhar no período da manhã e logo que a Lua encontrar Marte vocês será tomado por um gás e por uma coragem de fazer acontecer. Mas não esqueça que a Lua em aquário traz uma dose extra de desapego e no período da tarde vai desafiar Vênus e Plutão, ou seja, ela vai te lembrar que você não consegue carregar tudo. Antes de dar o próximo passo, você precisa deixar algo pelo caminho, pode ser uma emoção, apego ao passado ou uma situação difícil de carregar. A Vênus chegou em Touro. Que combinação fecunda! Busque conforto e firmeza para sua vida, se permita amar e ser amado. Até o dia 23/05 você estará sob essa energia Venusiana. Não desista de nada até que todas as possibilidades estejam esgotadas.

Áries

Vênus chegou em Touro e convida você a investir em você mesmo(a). Até o dia 23/05 você estará super focado na sua vida financeira. Tente avaliar o que te proporciona prazer e busque alegrias nas coisas simples. Nos próximos dias tente investir no que valoriza seu trabalho e tente equilibrar sua vida financeira.

Touro

Nos próximos dias você estará recebendo a visita de Vênus. Sinto que sua vida vai ganhar um pouco mais de encantos e prazeres. Tente cuidar mais de você, do seu corpo e bem-estar. O primeiro olhar amoroso deverá ser para si mesmo.

Gêmeos

Você precisa finalizar uma etapa e fechar para balanço, geminiano(a). Como você se encontra emocionalmente? Como estava sua disponibilidade para o amor? Alguns questionamentos serão bem vindos. Até o dia 23 deste mês, esteja atento apenas para manter um equilíbrio saudável entre dar e receber, a fim de proteger sua própria energia.

Câncer

Vênus chega dando um Up na sua vida social e nas interações com grupos e amigos. Prepare-se para os convites. Saia de casa, procure sua turma ou busque uma causa. Você tem muito a oferecer para o mundo ou para sua equipe de trabalho.

Leão

A chegada de Vênus a Touro sinaliza acontecimentos importantes na sua vida pública ou profissional. Você será visto, lembrando e aplaudido pelos seus feitos importantes. Tente circular mais por aí e busque caminhos alinhados com as suas qualificações.

Virgem

Sua oportunidade de enriquecimento é cultural e intelectual no momento.Chegou a hora de planejar novas experiências. Que tal se matricular em algum curso ou planejar uma viagem? Tente divulgar mais seu trabalho, mostre seu conhecimento. Sinto que pessoas de outra nacionalidade podem surgir na sua vida.

Libra

Vênus, seu planeta regente, chega no signo de Touro. E a partir de hoje, até o dia 23 de maio, você vai mergulhar nas suas emoções profundas. Acolha aqueles sentimentos desconhecidos e explore seus medos e apegos. Aprofunde nos seus relacionamentos e economize para investir na estabilidade futura.

Escorpião

Esteja aberto a novas relações e parcerias. Até o dia 23/05 você será abençoado por novos encontros. Vênus vai aumentar sua popularidade, tornando-o mais atraente. Ótimo período para fortalecer vínculos com parceiros e clientes. Busque paz nas suas relações.

Sagitário

A passagem de Vênus pelo signo de Touro pode te ajudar a harmonizar, apaziguar ou facilitar aquilo que não estava fluindo na sua vida, especialmente na rotina, dieta, cuidados com a saúde ou trabalho diário. Aproveite esse período, até 23/05, para cuidar mais da sua saúde, buscar conforto na sua rotina e melhorar suas relações de trabalho.

Capricórnio

Vênus em Touro promete aliviar a pressão. Seus prazeres entram em cena. Que tal curtir a vida? Até o dia 23 de maio, Vênus te convida a diversão. Busque o te que faz feliz e tente viver algo que faz o seu coração vibrar. Você vai receber uma dose extra de charme.

Aquário

Até o final de maio você vai olhar mais para sua casa e relações familiares. Será um período também de harmonizar suas emoções. Sua casa precisa de alegria, harmonia, cores e leveza. Deixe seu lar mais bonito, marque alguns almoços ou cafés. Receber pessoas vai te fazer muito bem.

Peixes

Até o fim de maio, você estará mais disposto a sair, interagir e conhecer novas pessoas. Quem sabe algum parente ou vizinho apareça na sua vida com boas notícias. Maio pede resolução de mal-entendidos. Troque ideias com quem você tem afinidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.