Katy Perry é criticada por jogar fatia de pizza em plateia; veja vídeo

Após sete temporadas na bancada de jurados do “American Idol”, a cantora Katy Perry se despediu do programa em episódio exibido na madrugada desta segunda-feira (20). Como forma de dizer “adeus”, a artista atirou uma fatia de pizza na plateia, o que lhe rendeu críticas na internet.

Um vídeo da despedida foi compartilhado pela própria cantora em seu perfil no Instagram. No registro, é possível observar o momento em que Katy mostra o alimento para a câmera e, em seguida, o atira no auditório.

O pedaço de pizza acerta algumas pessoas, mas ninguém consegue capturá-lo e ele acaba caindo no chão. Mesmo assim, a cantora mantém o bom-humor e encerra o vídeo dançando, sorridente.

Nos comentários da publicação, dezenas de seguidores desaprovaram a atitude da artista, afirmando que ela estaria desperdiçando comida. “[Tem] gente morrendo de fome e ela fazendo isso. Que decepção”, escreveu uma usuária.

Outros perfis alegaram que Katy teria tratado as pessoas presentes na gravação como animais. “Eles são fãs, não cachorros”, afirmou um deles.

Com a polêmica, fãs da cantora vieram em sua defesa nos comentários, explicando que o “hábito” de atirar fatias de pizza na plateia é uma brincadeira entre a artista e eles: “É uma piada interna com os fãs delas, vocês são muito moles”.

Uma publicação antiga de Katy no X, antigo Twitter, comprova que essa não é a primeira vez que a diva pop jogou o alimento no público. Na postagem, feita em agosto de 2022, a artista aparece em uma boate, lançando várias fatias para a plateia.

“Uma mãe alimentando seus filhos”, a cantora escreveu na legenda. Veja registro: