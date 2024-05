Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (20)

A novela 'Familia é Tudo' desta segunda-feira (20) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Tom confronta Netuno/Léo.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta segunda-feira

Tom confronta Netuno/Léo. Bia e Tom conversam sobre a briga entre Netuno/Léo e Mathias. Júpiter é questionado por Plutão e Andrômeda sobre o dinheiro que encontraram com ele. Brenda e Paulina planejam usar Patty, uma antiga conhecida de Tom, para separá-lo de Vênus. Murilo nota a preocupação de Electra com o perito que analisará as imagens de seu caso.

Hans planeja influenciar o perito indicado por Murilo. Lizandra e Leda procuram Guto na pensão. Electra questiona Murilo sobre seu afastamento, depois que ela começou a namorar Luca. Guto esconde Lizandra para falar com Leda. Júpiter chega à pensão e grita por Guto e Leda.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.