Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20)

Diversos concursos e seleções públicas estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (20), com salários que chegam a R$ 9 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis médio, técnico e superior.

Algumas seleções têm prazo para inscrições terminando nesta semana. Confira a lista abaixo.

Concurso Codevasf

As inscrições para o concurso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) estão abertas até 10 de junho, através do site do Cebraspe. O certame visa preencher 61 vagas de nível superior, além de formação de cadastro reserva.

As vagas possuem salário inicial de R$ 9.065,95 e são para os cargos de analista em comunicação, na área de Jornalismo, e para analista em desenvolvimento regional.

>> VEJA EDITAL

Prefeitura de Monsenhor Tabosa

A Prefeitura de Monsenhor Tabosa, no Interior do Ceará, anunciou a abertura de concurso público com 258 vagas, incluindo oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em cargos dos níveis médio, técnico e superior, entre eles os de professor, guarda municipal, assistente social, médico, técnico em enfermagem, odontólogo e fisioterapeuta (veja lista completa aqui).

Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 7 mil, a depender do cargo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site do Instituto Consulpam, organizador do certame, até o dia 31 de maio.

IEL Ceará

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará) está com seleção de estágio de nível técnico e superior, com 58 vagas distribuídas em Fortaleza, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte e Maracanaú. Os interessados podem se candidatar até o dia 21 de maio, pelo site do IEL Ceará, onde estão disponíveis as informações sobre as vagas, requisitos e benefícios oferecidos.

As oportunidades são para as áreas de Administração de Empresas, Agronomia, Arquitetura, Biblioteconomia, Biologia, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Física, Marketing, Nutrição, Pedagogia, Publicidade, Química, Serviço Social e Turismo. Já para estudantes de nível técnico, as vagas são para o curso de Técnico em Administração.

O estágio concede bolsas que variam R$ 550 a R$ 1.050, além de outros benefícios como auxílio-transporte.

Prefeitura de Camocim

A Prefeitura de Camocim lançou edital de um novo concurso para diversas vagas, incluindo guarda municipal e agente de trânsito. As inscrições seguem abertas até o dia 29 de maio, através do site da Consulpam.

A data da prova objetiva será realizada em agosto e deve variar conforme a vaga. Já os resultados estão previstos para outubro.

Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 8.029. O concurso terá validade de dois anos.

>> Confira os cargos

Prefeitura de Jericoacoara

A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara anunciou a abertura de concurso público com 301 vagas para o Poder Executivo do município. Do total de oportunidades, 10 são destinadas a pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva.

As vagas estão distribuídas em 63 cargos dos níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.412 a R$ 5 mil, a depender do cargo. A carga horária vai de 100h semanais a 220h, a depender do cargo também.

As inscrições podem ser feitas por meio do site da Universidade Patativa até o dia 9 de junho. O valor da inscrição para o nível fundamental é de R$ 80, para o nível médio é de R$ 120 e para o superior é de R$ 150.