Concurso INPI divulga lista de aprovados; veja como consultar

A relação de aprovados no concurso do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (16).

A lista publicada traz cargo/área, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na avaliação de títulos.

>> Veja resultado

As justificativas para o deferimento ou o indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação de títulos estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 22 de maio, no site do Cebraspe, que é a banca organizadora.

Vagas ofertadas

O concurso do INPI ofertou 120 vagas com formação de cadastro de reserva, distribuídas entre os cargos de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial, Pesquisador em Propriedade Industrial, e Tecnologista em Propriedade Industrial.

Os profissionais aprovados receberão salários iniciais que variam de R$ 9.144,01 a R$ 11.205,93, dependendo da função exercida. Além disso, contarão com benefícios e oportunidades de crescimento dentro do órgão.