Roque, ex-assistente de Silvio Santos, é internado com sangramento intracraniano

O ex-assistente de palco de Silvio Santos, Roque, passou mal, no último sábado (18), e foi internado em um hospital em Jundiaí, no Interior de São Paulo, após ser detectado que ele tinha um sangramento intracraniano na parte frontal da cabeça. As informações sobre o estado de saúde foram publicadas no perfil do Instagram da esposa dele, Janilda Nogueira.

Ele estava em um restaurante com a família, quando passou mal. Janilda o levou direto para o hospital. Na publicação que informa sobre o estado de saúde do marido, Janilda pede orações aos seguidores. Nos comentários, fãs e admiradores de Roque escreveram mensagens positivas.

“Ele é forte, amiga! Logo, logo estará em casa. Creia! Deus é o médico de todos os médicos”, escreveu uma pessoa. “Que Deus continue no cuidado de tudo! Melhoras”, publicou outra.

Roque trabalhou por mais de 50 de anos como animador de auditório nos programas do SBT. Atualmente, ele tem 87 anos e reduziu drasticamente sua rotina na emissora, mas segue contratado.