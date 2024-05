Show de Whindersson Nunes em Fortaleza terá Tirullipa e Rossicléa; veja todas as atrações

Whindersson Nunes anunciou novas atrações para o show de humor em Fortaleza, marcado para 25 de maio, às 20h, no estádio Presidente Vargas. O influenciador reunirá outros 10 humoristas no espetáculo, incluindo Tirullipa, Rossicléa e Titela.

Intitulada "Efeito Borboleta", a apresentação tem o objetivo de arrecadar fundos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O espetáculo de stand-up marca o retorno do youtuber aos palcos.

Veja a lista de todos os humoristas convidados para o show:

Tirullipa

Rossicléa

Titela

Délio Macnamara

Moisés Loureiro

Mateus Cidrão

LC Galeto

Oliveirinha

Roger Siqueira

Robson Souza

Veja também Zoeira Whindersson Nunes libera venda de ingressos para show em Fortaleza; veja valores Zoeira Influencer diz se arrepender de affair com Whindersson Nunes: 'Só trouxe coisas ruins'

INGRESSOS

Os ingressos para o show estão sendo vendidos por meio do site do Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 280.

Confira os valores dos ingressos por setor*:

Ouro : R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia)

: R$ 280 (inteira) / R$ 140 (meia) Prata : R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)

: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia) Bronze : R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia)

: R$ 190 (inteira) / R$ 95 (meia) Arquibancada: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

*Em todos os setores há acréscimo de taxa administrativa de 15% do valor do ingresso.