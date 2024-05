Susana Vieira revela ter leucemia crônica: 'não tem cura'

A atriz Susana Vieira revelou em entrevista ao “Fantástico”, exibida no domingo (19), que tem Leucemia Linfocítica Crônica, e que a doença não tem cura. Ela também revelou ter sido diagnosticada com Anemia Hemolítica Autoimune.

“Tenho Leucemia Linfocítica Crônica, que é uma doença que não tem cura e não adianta fazer transplante de medula”, disse.

“E eu tenho uma outra doença de sangue, que se chama Anemia Hemolítica Autoimune. É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada. Então essa doença, parece que foi Deus, me deixou em paz. Ou eu estou mais em paz, talvez”, acrescentou ainda a artista.

Cuidados com a saúde

Com 81 anos, Susana também falou na entrevista sobre os cuidados com a saúde e a boa forma. “A disciplina de fazer os exercícios, que eles mandam. E eu como tudo, arroz, feijão, muita farinha. Como de tudo, pão, manteiga, tudo”, explicou.

“Esse negócio de fazer coisas na cara, de se encher de coisa, não me chama a atenção, porque eu não precisei. Como não precisei, não faço. Eu não sou contra quem faz. A minha testa, na hora que achei que me incomodou, eu botei um botox. Mas já sofri tanta injeção na vida, por causa da doença que tive…”.

Recentemente, Susana lançou sua biografia, “Senhora do meu destino”, escrita em parceria com o escritor Mauro Alencar. O título da obra é uma homenagem à novela na qual ela interpretou a personagem Maria do Carmo, em 2004.