Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (20)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (20) vai ao ar às 17:10, após 'Noivas em Guerra'. Nesse capítulo, Serena nega o dinheiro e fala para Cristina que não pode ir embora daquela casa, pois ali é seu destino.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Serena nega o dinheiro e fala para Cristina que não pode ir embora daquela casa, pois ali é seu destino. Cristina diz para Serena que está tentando ajudá-la, pois Rafael pode tentar se aproveitar dela. Serena fica assustada mas, mesmo assim, diz que não pode ir embora. Elias conta para Rafael que Serena pode ou não ser Luna e, que a única maneira de tomar conhecimento da verdade, é deixar que a memória dela retorne naturalmente. Ele diz que, se Serena lembrar de muitas coisas de uma só vez, pode não resistir e acabar morrendo. Rafael acredita que Serena irá amá-lo se realmente for a reencarnação de Luna. Olívia diz para Cristina que gostou de Serena e vai incentivar o interesse de Rafael por ela. Crispim fala para Mirna que deu as alianças para Kátia. Mirella diz para Olívia que sentiu calafrios por Felipe e a mãe aconselha a filha a recitar poemas quando sentir assim. Mirna exige que Kátia devolva suas alianças e se atraca com ela. Kátia devolve as alianças e depois fica preocupada, pois não sabe onde vai conseguir dinheiro que necessita. Gumercindo e Xavier questionam para que Kátia precisa de dinheiro, mas ela se nega a revelar. Guto oferece dinheiro a Kátia para ela se fingir de amante de Raul e ela concorda.

Hélio teme que Serena o tenha esquecido. Vera e Eduardo dizem para Rafael que é impossível que Serena seja a reencarnação de Luna. Rafael não está convencido. Serena questiona a Rafael se ele deseja lhe fazer algum mal. Rafael diz para Serena que ela trouxe uma luz para sua vida. Serena fica radiante. Rafael puxa Serena para si. Serena diz para Rafael que acredita que o conhece há muito tempo. Rafael diz para Serena que jamais lhe fará nenhum mal. Rafael diz para Cristina que acredita que Serena pode ser a reencarnação de Luna. Cristina fala para Rafael que ele está perturbado pelas lembranças de Luna e o aconselha a não entrar mais no atelier. Adelaide diz para Agnes e Débora que Serena pode ser Luna e as duas avaliam ser um absurdo. Cristina fala para Débora que Rafael está apaixonado por Serena, mas garante que vai fazê-lo perder a confiança nela. Hélio se declara para Serena, que confessa que seu coração é de Rafael, deixando-o mal. Vitório nota que Dalila anda com desejos e acha esquisito. Mirna prepara um almoço para Roberval, tentando conquistá-lo. Débora acerta com Guto que o escândalo deverá ocorrer à noite. Cristina chama Raul para jantar no clube, com a desculpa de que a mãe quer falar sobre negócios.

Cristina telefona para Olívia e, disfarçando a voz, diz que Raul vai encontrar-se com outra mulher naquela noite. Kátia fala para Guto que não deseja prejudicar Raul e pensa em voltar atrás. Guto fala para Kátia que, se ela não fizer o combinado, vai descobrir seu segredo e contar para todo mundo. Kátia fala para Crispim que Mirna pegou as alianças de volta. Crispim vai para casa furioso e fica enlouquecido ao encontrar Roberval almoçando em sua casa. Ele joga Roberval no chiqueiro e exige que Mirna lhe entregue as alianças. Bernardo pega as alianças e fala para Mirna e Crispim que o primeiro dos dois que se casar ficará com a joia. Olívia decide ir até o clube dar o flagra em Raul. Mirella teme que algo ruim irá acontecer. Olívia vê Kátia e Raul juntos. Olívia parte para cima de Kátia, mas é contida por Vitório. Raul garante a Olívia que não tem nada com Kátia, mas ela não quer nem saber. Cristina nota que seu plano deu certo e fica feliz. Mirella vê Olívia mal e conclui que a mãe deve ter encontrado Raul com uma namorada. Débora e Cristina fingem estar indignadas com o comportamento de Raul. Hélio diz para Serena que irá respeitar a vontade dela e se contentar em ser seu amigo.

Rafael vê os dois juntos e fica enciumada. Zulmira fala para Serena que acredita que Rafael está começando a gostar de Cristina. Serena está certa de que Rafael é o destino que ela procurava. Rafael diz para Cristina que ficou chateado ao ver Serena com outro rapaz. Cristina fala para Rafael que não vai mais esconder o que sente por ele. Ela tenta se aproximar dele mas é interrompida por Felipe que diz para Rafael não ficar com Cristina. Rafael fica feliz com o conselho de Felipe. Olívia quer que Raul saia de casa e ele vai sem discutir. Olívia se desespera ao se dar conta de que está sem marido. Vitório fala para Elias que viu Kátia se encontrando com Raul no clube. Dalila escuta e desmaia. Rafael aconselha Olívia a se consultar com Abílio. Roberval fala para Mirna que não quer mais vê-la. Mirna joga charme para Alaor. Olívia fala para Abílio que está disposta a se acertar com Raul. Rafael vê Serena se banhando em um rio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.