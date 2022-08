Michael Jackson teria usado 19 identidades falsas para obter drogas, revela documentário

A visa particular do rei do pop Michael Jackson segue sendo explorada pela mídia. Em documentário produzido pelo site de celebridades TMZ, foi revelado que o ícone da música teria usado 19 identidades falsas para conseguir drogas.

O documentário TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson, programado para ser lançado na Fox em setembro, sugere que, embora o médico Conrad Murray.tenha sido culpado pela morte, o astro pop — durante a maior parte da vida do estadunidense — abusou de drogas em grandes doses.

No ano de 2009, Michael Jackson, 50, foi encontrado inconsciente em casa em Los Angeles após sofrer uma parada cardíaca provocada pelo anestésico propofol, droga supostamente administrada rotineiramente pelo médico Conrad Murray.

Doses pesadas de anestésico

Legenda: Documentário refez o histórico da morte do cantor Foto: Reprodução/TMZ

Ed Winter, o legista-chefe assistente do condado de Los Angeles, disse em doc que o cantor americano estava tomando propofol em garrafas do tamanho de Gatorade no momento de morte. “Era a única maneira de dormir, especialmente quando estava se preparando para uma turnê”, reforçou.

O produtor executivo do TMZ Harvey Levin, a quem o famoso dermatologista de Hollywood Arnold Klein confessou distribuir o opioide Demerol junto com mais substâncias para a superestrela em uma entrevista de novembro de 2009, disse que era “rotina” para Michael ficar chapado com Demerol “por horas a fio”.

Orlando Martinez, o detetive do LAPD designado para a morte de Jackson, disse no documentário: “É muito mais complicado do que apenas: Dr. Murray estava ao lado de sua cama quando morreu. As circunstâncias levaram à sua morte por anos, e todos esses diferentes profissionais permitiram que Michael ditasse seus próprios termos, pegasse os remédios que quisesse, quando quisesse, onde quisesse. Todos eles são a razão pela qual ele está morto hoje”.