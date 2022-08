Quem foi o eliminado do Masterchef ontem? Veja como foram as provas desta terça (30)

Rafael foi o 15º eliminado do MasterChef Brasil nessa terça-feira (30). O carioca deixou a competição culinária na etapa da semifinal, após preparar um banquete com carne suína e travar embate com Fernanda, que levou a melhor e se classificou para a final. A loba disputará a última etapa do programa com Lays.

Para Erick Jacquin, o estudante de ciência da computação cozinhou bem, mas errou o ponto de cozimento da proteína. “O ponto da carne passou”, lamentou ao comentar o porco envolto no bacon, com molho e legumes de acompanhamento.

A despedida ainda foi marcada pelo elogio de Helena Rizzo, que abraçou o cozinheiro amador. “Desde o início, te achei com cara e com jeito de cozinheiro profissional. Queria te falar isso, desde a sua organização, te acho bem técnico, tu tem essa maluquice boa, vá em frente. Você entende, estuda, tem todas as qualidades para ser cozinheiro”, disse.

PROVA DA TERÇA

No primeiro desafio da noite, Rafael, Lays e Fernanda foram surpreendidos pela visita dos três campeões MasterChef Profissionais — Daisy, Pablo e Rafael. Na ocasião, a competição que garantiu a primeira vaga na final da 9ª temporada foi reproduzir os três pratos vencedores.

Por ter sido a melhor da última avaliação, Lays pode definir qual receita cada participante deveria fazer. Ela escolheu o prato da Daisy, enquanto designou a do Pablo para Rafael e a do Rafael para Fernanda.

No fim da prova, Lays teve o melhor desempenho e garantiu a primeira vaga na final emocionada. Já Rafael serviu língua um pouco dura, enquanto Fernanda apresentou pato queimado.

Na última prova antes da final, os competidores fizeram um banquete para os chefs. A missão foi cozinhar lombo de porco, envolto em bacon, com molho e acompanhamento.

Ao término da degustação, Jacquin, Fogaça e Helena referiram o prato de Fernanda. O ponto de cozimento da carne foi o diferencial, garantindo a vaga dela na final ao lado de Lays. Rafael deixou o programa.

