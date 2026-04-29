Marquito recebe alta após dois meses internado em São Paulo

O humorista Marco Antonio Gil Ricciardelli, o Marquito, recebeu alta hospitalar, nesta terça-feira (27), após dois meses internado devido a um grave acidente de moto em São Paulo. A informação foi repassada ao g1 pelo Hospital Beneficência Portuguesa.

Marquito foi internado no dia 25 de fevereiro deste ano, após sofrer um mal súbito enquanto pilotava uma motocicleta na Zona Norte de São Paulo, o que resultou em um grave acidente.

Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital Nipo-Brasileiro com ferimentos no rosto e uma fratura na costela. No dia 7 de março, foi transferido para o Beneficência Portuguesa. Durante a internação, o humorista passou por duas cirurgias na coluna.

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Reabilitação oral

No último domingo (26), Marquito comemorou a prótese dentária provisória que recebeu de seu dentista, já que atualmente ele passa por um processo de reabilitação oral. "Que tal meu novo sorriso?", perguntou ele em foto publicada no Instagram.

Humorista do Programa do Ratinho há mais de 20 anos, Marquito completou 66 anos de idade no dia 26 de março. Na ocasião, ele publicou uma foto ao lado da família durante o período de internação.