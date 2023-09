Filho de Michael Jackson revela que pai estava 'paranóico' com sua carreira antes de morrer

Michael Jackson estava "paranóico" com a própria segurança e com a carreira e "irritando pessoas erradas" nos últimos anos de vida, revelou o primogênito do astro do pop, Prince Jackson. Informação é do 'The Sun'.

De acordo com o tabloide norte-americano, em entrevista ao podcast 'Hotboxin', apresentado por Mike Tyson, Prince revelou que Michael acreditava que alguns grandes executivos da indústria musical queriam "pegá-lo". "Ele [Michael] voltava para casa preocupado com sua segurança, com sua carreira, com seus bens, porque sentia que estava irritando as pessoas erradas", contou o filho do astro, que, atualmente, tem 26 anos.

Contudo, apesar dos "demônios interiores" do pai, Prince disse que o via como "o maior de todos os tempos", e contou que acreditava que Michael era insensível à fama. "Tenho que acreditar que sim, porque cresci sempre rodeado de fãs. E só depois que ele morreu e eu me tornei mais inserido na sociedade normal é que percebi que aquilo não era normal. Mas ele fazia isso desde os seis anos de idade, acho que você acostuma".

Prince é o filho mais velho de Michael com sua segunda esposa, Debbie Rowe. O relacionamento também gerou Paris, irmã de Prince.

Assuntos relacionados

Nunca viu um show solo do pai

Ao podcast 'Hotboxing', Prince revelou ainda que seu maior arrependimento é nunca ter visto um show solo de Michael e o retorno de 'This Is It', já que o pai morreu antes da apresentação. "O que consegui foi vê-lo se apresentar no Madison Square Garden pouco antes do 11 de setembro, com a reunião dos Jackson Five".

Prince também compartilhou momentos da intimidade da família Jackson. "Não me lembro dele saindo do palco, mas ele dançava constantemente", disse. Além disso, compartilhou que esteve envolvido nas filmagens do próximo filme biográfico de Michael, acompanhando o produtor de Hollywood Graham King.

"Passei muito tempo conversando com Graham sobre o homem que conheci como meu pai, que não é o Rei do Pop, não era o Michael Jackson. E, depois de ler o primeiro rascunho do roteiro, liguei para ele [Graham], porque estava chorando. Eu disse a ele que ele tinha a foto mais autêntica do meu pai", contou Prince.