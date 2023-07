‘Foi o Michael Jackson quem me botou nos Estados Unidos, não a Marlene’, diz Xuxa

Xuxa Meneghel participou, domingo (23), do “Domingão com Huck” para divulgar o projeto “Xuxa, o Documentário”, que já conta com dois episódios disponíveis no Globoplay.

Durante o programa, um trecho da série em que a apresentadora relembra o encontro com Michael Jackson, em Neverland, foi exibido, e Xuxa falou sobre o assunto.

“Ele estava muito querendo um filho e logo ele se casou com a filha do Elvis Presley. E, depois, ele arrumou aquela enfermeira para gerar os filhos dele. Passou um tempo recebi uma mensagem dos empresários dele dizendo: 'A América Latina e América vão se juntar? Sim ou não?’. Nunca mais eu e Michael nos falamos. Depois soube pelo documentário que o [Thomas W.] Lynch, diretor do programa da Xuxa nos Estados Unidos, contou que o Michael falou para ele me conhecer. Não sabia disso. Pô, foi o Michael Jackson quem me botou nos Estados Unidos, não foi a Marlene não”, disse ela, em referência à sua ex-empresária, Marlene Mattos.

Em “Xuxa, o Documentário”, Thomaz Lynch diz que foi Michael que incentivou que ele investisse na apresentadora nos Estados Unidos."Demorei um ano para conseguir pronunciar o nome dela corretamente. Eu falava ‘Gusca’, ‘Ruca’... Não conseguia falar direito. Demorei um ano para aprender. Aí eu estava conversando com Michael Jackson. Nos conhecíamos por termos feito projetos juntos. Perguntei: ‘Você conhece uma pessoa chamada...’ E errei o nome dela umas cem vezes”, explicou Thomaz.

“Ele riu e disse: ‘A Xuxa. Sim, ela é ótima’. Se o Michael diz que você é ótimo, deve ser bom, no mínimo. Certo? Então comecei a pesquisar sobre ela, acompanhá-la, e descobri que era um estrondo na América do Sul e tinha um estilo de entretenimento muito único, que me parecia bem espontâneo”, concluiu.

Apesar da tentativa, o programa de Xuxa não deu certo em solo americano, e o documentário mostra por quais motivos a empreitada não funcionou.