Cearense que viajou ainda criança do RN para conhecer Xuxa no Rio reencontra apresentadora

Com uma história que parece enredo de filme, o cearense Carlos André Gomes, de 43 anos, viralizou nas redes sociais após uma aventura vivida por ele, ainda na infância, fazer sucesso. E foi ao "Domingão do Huck", ontem (23), rever a apresentadora 32 anos depois.

Quando criança, Carlos deixou sua casa em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e viajou sem os responsáveis até o Rio de Janeiro, em uma tentativa de se encontrar com Xuxa.

A história voltou à tona após o Canal Viva reprisar um episódio do “Xou da Xuxa” em que o então menino aparece. Na época, Carlos, que é natural de Fortaleza, chegou a conversar com a apresentadora e afirmou que a viagem não valeu a pena.

"Tu continuou baixinho, Carlos", brincou Xuxa, no palco do programa dominical de Luciano Huck, no reencontro com o cearense. "Que loucura, né?", relembrou a apresentadora.

Legenda: Reencontro entre apresentadora e fã aconteceu depois de 30 anos Foto: Reprodução/Instagram

Carlos André relembrou a história e disse que ficou meses longe de casa, no trajeto de Mossoró ao Rio de Janeiro. Ele saiu para "ver a Xuxa" porque achava que seria perto. "Meus pais ficaram loucos, né. Eu falei 'vou aqui na cidade vizinha', nem sabia qual era a cidade, e fui indo. Foram vários dias na estrada, de carona", contou.

AVENTURA PERIGOSA

Em entrevista para o G1, o filho do caminhoneiro, Fernando Lopes, explicou que o pai viajou com amigos, pegando caronas até chegar às terras cariocas. No Rio, os colegas de Carlos foram encaminhados para um orfanato, mas ele conseguiu fugir e chegar ao programa de Xuxa.

Durante a atração, Carlos André conseguiu conversar com a ídola, mas, mesmo demonstrando seu amor através da viagem de 2,5 mil km, não escapou de uma bronca. No palco do "Xou da Xuxa", a rainha dos baixinhos falou sobre a situação perigosa e pediu para que familiares ou conhecidos do garoto entrassem em contato com o orfanato.

Nervoso, quando questionado por Xuxa se a aventura havia valido à pena, respondeu um sonoro "não". Carlos relembrou a resposta na conversa com Luciano Huck. E disse a Xuxa: "O que eu fiz, a loucura, não era loucura não, era amor de fã, que ama você até hoje. E valeu sempre", comentou.

REENCONTRO COM XUXA

Morando atualmente em Goiânia, capital de Goiás, Carlos André é motorista. Durante a participação no "Domingão", ele roubou a cena mais uma vez e divertiu a plateia ao pedir para divulgar o nome de seu perfil no Instagram.

Conquistando o público, Carlos André ganhou cerca de 45 mil seguidores com a exibição do programa, atingindo 65 mil seguidores na rede social.