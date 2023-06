Trecho de 'Xou da Xuxa' sobre menino que pegou carona de Mossoró para ver apresentadora viraliza

O “Xou da Xuxa” está sendo reprisado no Canal Viva, e um trecho do programa viralizou nos últimos dias no Twitter. Na atração, Xuxa conversa com um menino, Carlos André da Silva, que viajou de Mossoró até o Rio de Janeiro sozinho para conhecê-la. Na entrevista, Xuxa tenta extrair o máximo de informações do garoto para que a equipe do programa encontre seus familiares.

“Agora vou conversar com alguém que veio de longe. Carlos André da Silva, é isso? De onde você veio, Carlos?”, pergunta Xuxa. “De Mossoró”, responde o garoto. “Mossoró? Por que você veio de Mossoró?”, questiona a rainha dos baixinhos. “Para conhecer a Xuxa”. Ele mesmo ainda conta à apresentadora que havia chegado ao Rio de Janeiro de carona.

“Se você é o responsável por essa criança, entre em contato com a nossa produção. Ele está aqui e nós podemos mandá-lo para casa, mas precisamos saber onde, para quem e como”, ainda diz Xuxa.

“Valeu a pena vir de carona de lá até aqui então?”, questiona a apresentadora. “Não”, responde o garoto, visivelmente triste.

“Peço a todos vocês que saem da sua cidade para ver o nosso ‘Xou’, para me conhecer, que não façam isso. Venha com um responsável, não venha sozinho. Não é só o Carlos, já vieram várias pessoas de carona, de ônibus, então, por favor, tenham cuidado”, chega a pedir a rainha dos baixinhos no vídeo.

Emocionado

Com a grande repercussão da história nas redes sociais, Fernando Lopes, filho de Carlos, entrou em contato com o escritor e cronista Cyrus Benavides e enviou um vídeo do pai atualmente, reforçando que a história é verdadeira.

Cyrus ainda publicou um vídeo de Carlos assistindo ao vídeo de sua entrevista no “Xou da Xuxa” e visivelmente emocionado.

Carlos atualmente mora em Goiânia e é caminhoneiro.