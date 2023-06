Morre ex-mulher de Pablo Picasso aos 101 anos

Morreu, nesta terça-feira (6), a pintora e ex-mulher de Pablo Picasso, Françoise Gilot, em um hospital de Nova York. Ela estava lidando com doenças no coração e no pulmão. A informação foi confirmada por uma das filhas da artista, Aurelia Engel, ao jornal The New York Times.

Françoise e Pablo Picasso foram casados por quase uma década. Ela era 40 anos mais nova que o pintor. Eles tiveram dois filhos, Claude e Paloma, e se separaram em 1953.

Em 1970, a artista se casou com Jonas Salk, um médico pesquisador americano que desenvolveu a primeira vacina contra poliomielite.

Além de pintora, Françoise também era autora de livros. Ela escreveu "Minha vida com Picasso", ao lado de Carlton Lake, publicado em 1964 e que se tornou best-seller mundial. O livro não agradou Picasso, que cortou relações com ela e seus dois filhos.

A publicação também foi a fonte de inspiração para o filme "Os amores de Picasso", com Anthony Hopkins no papel do pintor.