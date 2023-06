Rodrigo Mussi e Larissa Santos são flagrados aos beijos em festa; veja vídeo

Os ex-BBBs Larissa Santos e Rodrigo Mussi foram flagrados se beijando na festa do São João da Thay. Conforme o Leo Dias, os dois estão curtindo a companhia um do outro durante a viagem ao Maranhão e chegaram a viajar para os lençóis maranhenses.

Na madrugada desta terça-feira (6), Mussi publicou uma selfie com Larissa e a atriz Bruna Griphao, que também participou da 23ª edição do Big Brother Brasil. A imagem foi acompanhada da legenda "nosso after".

No entanto, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, publicou que os dois já estão brigando, e que o clima está "azedando". Nenhum dos dois se posicionou oficialmente sobre o affair.

Término de Larissa

Apesar do romance que Larissa viveu com o ex-BBB Fred Bruno durante o programa, os dois terminaram no fim de maio. A informação foi divulgada pelo jornal Extra no dia 26, e posteriormente confirmada pela profissional de Educação Física em publicação nas redes sociais.

"Nós tivemos uma relação de parceria e companheirismo acima de tudo. Nunca me faltará o carinho pelo que vivemos nesses últimos meses", escreveu Larissa.

O afastamento entre eles e as recentes queixas da catarinense, que vinha se sentindo solitária em São Paulo — para onde se mudou — já tinham feito a relação esfriar, mas agora o término foi definitivo.