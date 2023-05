Fred e Larissa terminam relacionamento iniciado no BBB 23, diz jornal

Os ex-BBBs Fred Bruno e Larissa Santos não estão mais namorando.O fim do romance, iniciado no Big Brother Brasil 2023, foi divulgado pelo jornal Extra, nesta sexta-feira (26).

O afastamento entre eles e as recentes queixas da catarinense, que vinha se sentindo solitária em São Paulo — para onde se mudou — já tinham feito a relação esfriar, mas agora o término foi definitivo.

Segundo o jornal, os fãs acreditavam que em breve, quem sabe, um namoro seria assumido. Mas pessoas próximas a Fred não apostam mais nisso.

“Ele está focado no trabalho e no filho, ainda matando as saudades. E não está disposto a promover essa aproximação da Larissa com a criança, não, porque Fred não quer namorar”, contou uma fonte ao jornal carioca.