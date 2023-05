Bafuda: Deolane Bezerra vence primeira batalha na Justiça contra o Google; saiba detalhes

A influenciadora digital Deolane Bezerra teve uma vitória contra o buscador Google, nesta quinta-feira (25). Em maio deste ano, ela abriu um processo para que o site parasse de associa-lá com a palavra "bafuda". No Instagram, a empresária revelou que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) determinou a desvinculação da imagem e do nome dela ao termo.

A decisão foi decretada no início desta semana pelo Juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível do Foro de Barueri.

Em documento, foi ordenado ao Google que pare de exibir a imagem e o nome de Deolane Bezerra quando o termo for pesquisado no buscador. Mesmo sem citar o nome da loira, o Google mostrava ela como resultado de busca para o termo.

Apelido na TV

Deolane Bezerra ganhou o apelido durante o reality show da Record, onde Deborah Albuquerque, usou a palavra para se referir a rival.

Nesta quinta-feira. Deolane Bezerra também usou as redes sociais para celebrar a vitória contra a empresa.