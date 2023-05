Caio Blat vende imóvel no Rio conhecido como ‘Casa na Árvore’ por R$ 6 milhões

O ator Caio Blat está vendendo seu imóvel conhecido como “Casa na Árvore”, localizado na floresta que cerca o Itanhangá, no Rio de Janeiro, por R$ 6 milhões. A propriedade já foi alvo de uma disputa entre ele e a ex-mulher, Maria Ribeiro. Os dois chegaram a morar juntos na casa, quando eram casados.

Segundo o Extra, o imóvel ocupa terreno de 2 mil metros quadrados, mas a casa em si tem 445 metros de área construída e abriga um projeto premiado pelo design arrojado e sustentável, com amplas janelas, espaços abertos que permitem a entrada de luz natural e ventilação cruzada.

Legenda: Casa de Caio Blat está localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Foto: divulgação

A casa de Caio Blat ainda conta com área de lazer, piscina, rooftop, jardim com espécies nativas da região, cozinha integrada à sala de jantar e estar e três quartos. Enquanto não é vendida, é possível alugar o imóvel por temporada por algo em torno de R$ 2 mil por noite.

O Extra destacou ainda que o ator comprou o terreno aos 18 anos, logo que se mudou de São Paulo para o Rio.

Atualmente, Caio Blat vive em um relacionamento “não tradicional” com Luisa Arraes. A atriz já falou em entrevistas que eles que moram no mesmo prédio na Zona Sul do Rio, mas em apartamentos diferentes, separados por um corredor.

INTEGRADA COM A NATUREZA

Desenhado pelo arquiteto Jorge Mário Jáuregui, o imóvel fica no morro do Itanhangá e, além da praia, também possui vista para as lagoas. Como a própria descrição aponta, uma mistura entre a natureza e o urbano.

Legenda: Segundo descrição da propriedade, o espaço é uma mistura entre "inteligência e natureza" Foto: divulgação

Em junho de 2021, Caio Blat colocou o imóvel à disposição para aluguel por temporada e surpreendeu os interessados pelo local.