Caio Blat coloca 'casa na árvore' para alugar e diária custa R$ 2 mil; veja imagens

O ator Caio Blat colocou um imóvel à disposição para aluguel por temporada e tem surpreendido quem se interessa pelo local. A 'casa na árvore', como é descrita, está situada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem vários quartos, banheiros e uma vista impecável de frente ao mar.

Legenda: Segundo descrição da propriedade, o espaço é uma mistura entre "inteligência e natureza" Foto: divulgação

Para os dispostos a passar uns dias no local, é importante saber que a diária chega a R$ 2 mil, e as imagens da propriedade podem ser vistas em um site de aluguéis por temporada.

Em meio à natureza, a casa tem capacidade para hospedar oito pessoas, três quartos, quatro camas e três banheiros. Além disso, uma piscina natural com queda d'água complementa a área de lazer para quem estiver na residência.

Legenda: Casa de Caio Blat está localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro Foto: divulgação

"Amplo espaço para socialização e também descanso. Uma queda d'água que escorre da serra enche uma gostosa piscina natural", diz parte da descrição colocada junto às imagens da casa.

Integrada com a natureza

Desenhado pelo arquiteto Jorge Mário Jáuregui, o imóvel fica no morro do Itanhangá e, além da praia, também possui vista para as lagoas. Como a própria descrição aponta, uma mistura entre a natureza e o urbano.

Conforme publicação do portal Notícias da TV, as avaliações da casa no site para aluguel estão com nota máxima, enquanto os hóspedes também tem deixado comentários especiais ao anfitrião.

Caio, inclusive, respondeu às mensagens das pessoas que já passaram pelo lugar. "Ok, pessoal! Que bom que gostaram da 'Casa na Árvore'. Sejam bem-vindos", escreveu o ator.