Xuxa relembra fã argentino que morreu de infarto após conhecê-la: "É assustador"

O fanastimo por Xuxa Meneghel é um dos temas da produção "Xuxa, O Documentário", disponível na Globoplay. Em 2018, um fã argentino chegou a infartar ao encontrar a apresentadora brasileira e não resistiu.

A Rainha dos Baixinhos relembrou da tragédia no segundo episódio do documentário. Em postagem nas redes sociais, o argentino Hernan Mondragon, "previu" o que aconteceria após o encontro. "Vou morrer de infarto. Amanhã".

"É assustador como o ser humano pode gostar tanto de alguém que não conhece. Que muitas vezes dá a vida por mim. Eu tenho certeza que alguns dão a vida, alguns até já disseram isso e aconteceram fatalidades, pessoas que morreram. O Hernan na Argentina que disse que teria uma parada cardíaca e teve", lembrou Xuxa.

O argentino foi recebê-la no aeroporto e, em meio a um alvoroço de fãs, passou mal e teve um infarto. Ele chegou a ser socorrido pela equipe de Xuxa, mas não resistiu. Na época, Xuxa escreveu uma mensagem de sobre a partida do fã.

"Quando eu deixei de fazer o programa na Argentina eu fiquei dias com a carinha de Hernan Mondragon na minha cabeça... Sempre que me via era emoção pura. Hoje, na chegada do aeroporto, ele se emocionou tanto que passou mal e inacreditavelmente se foi. É... meu seguidor, meu fã e amigo, virou anjo... Meu coração está apertado por não poder fazer nada pra tê-lo ao meu lado. Desculpe. Voy te guardar en mi alma".