Marlene Mattos interferiu em romance de Xuxa com John Kennedy Jr.

O 2º episódio de “Xuxa, o Documentário”, lançado na quinta-feira (20) e já disponível no Globoplay, trouxe a tona o envolvimento de Xuxa com o advogado John Kennedy Jr., filho do 35º presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy.

Encontro em restaurante

A apresentadora teve um encontro com ele em Nova York, nos Estados Unidos, mas o romance não foi para frente devido a uma atitude de Marlene Mattos, na época sua empresária. Primeiro, eles se encontraram em um restaurante, com a ajuda da produtora americana Rosa Ganguzza.

“Eu achava ele um cara muito bonito e eu queria conhecê-lo. Eu tinha uma limousine, fui encontrar esse cara. Ele andava de bicicleta, eu achava a coisa mais linda. E aí, eu fui sair para jantar e não senti vontade de comer nada com aquele deus na minha frente”, contou Xuxa.

Vazamento de fotos

Após o encontro, o advogado a chamou para passear pelo bairro, e os paparazzis acabaram flagrando os dois. No documentário, Rosa revela que negou vender as fotos para a imprensa internacional, mas Marlene deu as imagens. “A coisa que assustou ele é porque Marlene deu a fotografia dos dois para a imprensa americana. Eu negava, e ela dava. Esse foi o motivo para ele achar que não deveria continuar um relacionamento com ela”.

Com essa exposição, John Kennedy Jr. nunca mais voltou a fazer contato com Xuxa, apesar de ter demonstrado interesse. “Falei com ele, a gente marcou dele vir para o Brasil, mas logo depois saiu essa matéria e ele nunca mais ligou. Nunca mais falou, mas ele estava interessado”, reforçou a apresentadora.