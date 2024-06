Chimpanzé de Michael Jackson vive da herança milionária deixada por cantor; saiba quanto

O chimpanzé Bubbles, animal que pertenceu Michael Jackson, está levando uma vida tranquila no santuário que o acolheu após a morte do cantor. Patti Ragan, diretora do Center for Great Apes — espaço para grandes primatas —, na Flórida, disse ao site TMZ que o antigo pet do rei do pop "tem muita liberdade".

Além de explorar túneis e construir ninhos embaixo de árvores, Bubbles mantém hábitos saudáveis, tira cochilos ao meio-dia e prática pintura.

Aos 41 anos, Bubbles tem uma "aposentadoria" orçada em US$ 25 mil por ano, o equivalente a R$ 130 mil anuais ou R$ 10,8 mil por mês. Segundo veículos americanos, Michael Jackson deixou pelo menos US$ 2 milhões aplicados em rendimentos para o animal.

Ainda segundo o TMZ, a família de Michael Jackson tentou visitar o macaco em algumas ocasiões, mas os encontros não teriam sido muito amigáveis.

Michael vestia animal com roupas e levava em reuniões

Legenda: Bubbles no programa do apresentador Dick Clark Foto: Reprodução/YouTube

Nascido em laboratório, Bubbles se tornou animal de estimação de Michael Jackson em 1986, quando o astro do pop tinha 28 anos.

O cantor gostava de vesti-lo com roupas semelhantes às dele, e a dupla era frequentemente fotografada pela imprensa. Quando atingiu a idade adulta, Bubbles teve que deixar a residência de Michael e foi encaminhado para o abrigo, em 1993.

No início da vida no abrigo, Bublles era tímido e tinha dificuldades para se relacionar com as fêmeas. Com o tempo, ficou mais livre.