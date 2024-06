Tamayo Perry, ator de 'Piratas do Caribe', morre em ataque de tubarão no Havaí

O ator Tamayo Perry, conhecido por atuar no filme "Piratas do Caribe - Navegando em águas misteriosas", morreu após ser atacado por um tubarão enquanto surfava no Havaí. A informação foi confirmada pelo Serviço de Emergência de Honolulu, nesta segunda-feira (24).

Os serviços de emergência foram chamados para a praia de Malaekahana por volta das 13h, no horário local.

O surfista e ator trabalhou ainda em produções como "As Panteras Detonando", além das séries "Lost" e "Hawaii Five-0".

Perry, que também era salva-vidas, foi declarado morto pelos paramédicos após ser levado à costa de motoaquática.

Perry surfava há mais de uma década

Conforme o portal britânico BBC, Perry nasceu no leste de Oahu, uma ilha do arquipélago do Havai.

O chefe interino de Segurança Oceânica de Honolulu, Kurt Lager, declarou que Perry era "um salva-vidas amado por todos", acrescentando que ele era bem conhecido na costa norte de Oahu, bem como em todo o mundo.

O prefeito de Honululu, Rick Blangiardi, lamentou o ocorrido e classificou a morte de Perry de "uma perda trágica".