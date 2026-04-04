Ceará aparece em primeira imagem da Terra registrada pela missão Artemis II

O Ceará aparece na primeira imagem da Terra registrada pela missão Artemis II, divulgada nesta sexta-feira (3) pela NASA. O estado pode ser identificado na faixa do Nordeste brasileiro, mesmo com parte do território coberta por nuvens.

A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo professor de Astronomia e colunista Ednardo Rodrigues. A imagem original feita pelo comandante Reid Wiseman através da janela da cápsula Orion está "de cabeça para baixo" em relação a como vemos nos mapas.

Rotacionando o registro em 180º — o que o Diário do Nordeste fez para facilitar a visualização e, como ressalta o professor, não é considerado alteração —, é possível identificar mais facilmente o Ceará.

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Na imagem no topo da página, o Brasil está destacado com um círculo vermelho. Mais precisamente, o Estado é identificável dentro do círculo amarelo, menor.

Legenda: Confira detalhe de onde é possível identificar o Ceará na imagem, no círculo amarelo. Foto: Reid Wiseman / NASA / AFP.

A fotografia também mostra áreas do continente africano e da Península Ibérica, além da imensidão do Oceano Atlântico. Os registros aconteceram logo após a conclusão da "manobra de injeção translunar".