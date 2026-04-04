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Astronautas da missão Artemis II afirmam que lua ‘está ficando maior’

Missão foi lançada em 1° de abril e deve durar dez dias.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:21)
Ciência
Legenda: Missão Artemis II tem primeiro voo tripulado ao entorno da lua em mais de cinquenta mais.
Foto: Reprodução/Nasa.

Os astronautas a bordo da cápsula Orion, da Nasa, afirmaram que a lua está 'definitivamente ficando maior' com a aproximação da espaçonave do satélite natural da Terra.

A missão Artemis II foi lançada na quarta-feira (1°) e é o primeiro voo tripulado ao entorno da Lua desde 1972. Foram mais de trinta anos sem missões lunares.

A tripulação é formada por Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, astronautas da Nasa, e de Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense.

Segundo Victor Glover, a tripulação conseguiu registrar imagens detalhadas da superfície lunar, que já domina o campo de visão. 

“No nosso primeiro dia no espaço, vimos coisas extraordinárias: a Terra de perto, e então, depois de tirarmos um cochilo e acordarmos, ela já estava novamente tão distante”, disse o piloto da missão.

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“E sim, a Terra é bem pequena e a Lua está definitivamente ficando maior", completou.

ARTEMIS II

Com duração de 10 dias, o foguete da Missão Artemis II foi lançado à Lua pela Nasa na noite da última terça-feira (1°). A missão deve contornar o lado oculto do satélite.

Durante a missão, eles realizarão testes de sistemas de suporte à vida em condições de espaço profundo, avaliarão comunicação e navegação em trajetórias além da órbita baixa da Terra e executarão exercícios de manobra e retorno seguro.

Outro ponto central será a verificação da comunicação em trajetórias distantes, já que a nave se afastará centenas de milhares de quilômetros da Terra, exigindo estabilidade nos sinais de voz e dados.

Em uma das imagens registradas pela missão, é possível observar o continente africano como uma faixa marrom, enquanto o planeta eclipsa o Sol.

O registro também exibe a luz zodiacal e duas auroras localizadas nas extremidades da foto. 

 

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