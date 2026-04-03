Veja fotos da Lua Rosa pelo mundo e entenda fenômeno

A “Lua Rosa” ou “Lua Cheia Rosa” foi observada em todo o mundo nessa quinta-feira (2). O fenômeno marca a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul.

Interessados em observar o fenômeno não precisaram de equipamentos especiais, já que é possível visualizá-lo a olho nu, desde que o céu estivesse sem ou com poucas nuvens.

Apesar de sugerir que o satélite pode ter a coloração rosada, ele não muda de cor na data.

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O nome é, na verdade, uma alusão ao período em que as flores desabrocham no território norte-americano, já que esta época é primavera no Hemisfério Norte.

O nome vem principalmente da planta phlox da montanha, nativa da América do Norte, que tem uma forte cor rosa.

Veja fotos da Lua Cheia Rosa

Legenda: Lua Cheia Rosa na Alemanha. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP.

Legenda: Lua Cheia Rosa no Panamá. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP.

Legenda: Lua Cheia Rosa na Alemanha. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP.

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