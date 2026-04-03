Veja fotos da Lua Rosa pelo mundo e entenda fenômeno
Trata-se da primeira lua cheia do outono no Hemisfério Sul.
A “Lua Rosa” ou “Lua Cheia Rosa” foi observada em todo o mundo nessa quinta-feira (2). O fenômeno marca a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul.
Interessados em observar o fenômeno não precisaram de equipamentos especiais, já que é possível visualizá-lo a olho nu, desde que o céu estivesse sem ou com poucas nuvens.
Apesar de sugerir que o satélite pode ter a coloração rosada, ele não muda de cor na data.
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O nome é, na verdade, uma alusão ao período em que as flores desabrocham no território norte-americano, já que esta época é primavera no Hemisfério Norte.
O nome vem principalmente da planta phlox da montanha, nativa da América do Norte, que tem uma forte cor rosa.
Veja fotos da Lua Cheia Rosa
Veja datas das próximas luas cheias de 2026
- 1º de maio: Lua das Flores
- 31 de maio: Lua Azul
- 29 de junho: Lua de Morango
- 29 de julho: Lua dos Cervos
- 28 de agosto: Lua do Esturjão
- 26 de setembro: Lua da Colheita
- 26 de outubro: Lua do Caçador
- 24 de novembro: Lua do Castor
- 23 de dezembro: Lua Fria