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Veja fotos da Lua Rosa pelo mundo e entenda fenômeno

Trata-se da primeira lua cheia do outono no Hemisfério Sul.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ciência
Legenda: Fenômeno da Lua Cheia Rosa pôde ser observado em todo o mundo.
Foto: MARTIN BERNETTI / AFP.

A “Lua Rosa” ou “Lua Cheia Rosa” foi observada em todo o mundo nessa quinta-feira (2). O fenômeno marca a primeira lua cheia da primavera no Hemisfério Norte e do outono no Hemisfério Sul.

Interessados em observar o fenômeno não precisaram de equipamentos especiais, já que é possível visualizá-lo a olho nu, desde que o céu estivesse sem ou com poucas nuvens.

Apesar de sugerir que o satélite pode ter a coloração rosada, ele não muda de cor na data.

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O nome é, na verdade, uma alusão ao período em que as flores desabrocham no território norte-americano, já que esta época é primavera no Hemisfério Norte.

O nome vem principalmente da planta phlox da montanha, nativa da América do Norte, que tem uma forte cor rosa.

Veja fotos da Lua Cheia Rosa

Registro da Lua Cheia Rosa pelo mundo.
Legenda: Lua Cheia Rosa na Alemanha.
Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP.

Registro da Lua Cheia Rosa no Panamá.
Legenda: Lua Cheia Rosa no Panamá.
Foto: MARTIN BERNETTI / AFP.

Registro da Lua Cheia Rosa pelo mundo.
Legenda: Lua Cheia Rosa na Alemanha.
Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP.

Veja datas das próximas luas cheias de 2026

  • 1º de maio: Lua das Flores
  • 31 de maio: Lua Azul
  • 29 de junho: Lua de Morango
  • 29 de julho: Lua dos Cervos
  • 28 de agosto: Lua do Esturjão
  • 26 de setembro: Lua da Colheita
  • 26 de outubro: Lua do Caçador
  • 24 de novembro: Lua do Castor
  • 23 de dezembro: Lua Fria
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