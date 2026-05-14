Morre Rubem Medina, ex-deputado e irmão de idealizador do Rock in Rio

Morreu na manhã desta quinta-feira (14) no Rio de Janeiro o empresário e ex-deputado federal Rubem Medina, aos 83 anos, conforme informação publicada pelo g1. A causa da morte não foi divulgada.

Sócio do Grupo Dreamers, Rubem é irmão de Roberto Medina, publicitário e idealizador do Rock in Rio. Em nota, o publicitário destacou a importância do irmão na sua trajetória, o classificando como uma "referência" de vida.

"Nosso amor pelo Rio de Janeiro nos unia - éramos mais do que irmãos, grandes amigos e companheiros de vida. Vivemos momentos marcantes em todas as fases e seguimos juntos até o fim, na vida pessoal e profissional. Sua partida deixa um vazio, mas seu legado permanece como exemplo de homem, pai, empresário e político", afirmou Roberto Medina.

O empresário Rubem deixa quatro filhos e dois irmãos. O velório e sepultamento serão reservados à familia.

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Trajetória

Filho do empresário Abraham Medina e de Rachel Medina, Rubem iniciou a carreira na antiga TV Rio, emissora criada pelo pai. Anos depois, ao lado do irmão, Roberto Medina, passou a atuar no mercado de entretenimento, ajudando a impulsionar projetos voltados à valorização da imagem do Rio de Janeiro.

Formado em Economia, ele encontrou na política seu principal campo de atuação. Rubem exerceu nove mandatos como deputado federal, inicialmente pelo antigo estado da Guanabara e, depois, pelo estado do Rio.