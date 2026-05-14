Show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 terá Shakira, Madonna e BTS
Esta é a primeira vez na história que uma final de Copa do Mundo contará com apresentações no intervalo da partida.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O show do intervalo da final da Copa do Mundo Fifa 2026 contará com apresentações de Shakira, Madonna e a banda de K-pop BTS. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira (14), pelo perfil oficial da Copa do Mundo no Instagram.
Esta é a primeira vez na história que uma final de Copa do Mundo contará com apresentações no intervalo da partida. O evento acontece no dia 19 de julho no MetLife Stadium em East Rutherford, em Nova Jersey (EUA).
O show arrecadará fundos para o Fifa Global Citizen Education Fund, com foco em ampliar o acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo. O evento tem curadoria de Chris Martin, do Coldplay, e produção da Global Citizen.
Assuntos Relacionados