O sequestro de Nossa Senhora de Fátima

Maio é, para os católicos, o mês de Maria. Talvez por isso tenha parecido ainda mais inusitado o episódio que mobilizou os fiéis cearenses no fim de abril: uma imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, ficou retida por três dias na Receita Federal do Aeroporto de Fortaleza.

A santa portuguesa, acostumada a romarias e multidões, acabou submetida ao ritual mais moderno e menos celestial possível: burocracia, conferência documental e desembaraço aduaneiro. Nas redes sociais, rapidamente surgiram comentários indignados, memes, orações e até teorias sobre o “cativeiro” mariano.

Quando a imagem foi finalmente liberada e seguiu para seu destino, em Fortaleza, a notícia parecia encerrada. Mas ela me fez lembrar outra história igualmente improvável envolvendo Nossa Senhora de Fátima em terras cearenses.

Uma história sacra de sequestro

Em 1953, a então pequena Crateús viveu um episódio que parece saído de um roteiro de cinema nordestino: moradores simplesmente decidiram impedir que outra imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima deixasse a cidade.

Hoje isso pode soar folclórico ou até engraçado, mas é difícil compreender o impacto daquela visita sem lembrar o lugar que a religião ocupava no cotidiano do interior brasileiro. Em cidades sertanejas, a chegada de uma imagem religiosa não era mero evento litúrgico. Era acontecimento social, político e afetivo. As ruas eram ornamentadas, os sinos tocavam, famílias inteiras saíam para receber santos como quem recebia chefes de Estado.

Naquele Brasil profundamente católico, imagens sacras não eram vistas apenas como objetos de devoção. Eram presenças. Possuíam personalidade, agência simbólica e vínculos emocionais reais com a população. A permanência de uma santa podia significar proteção espiritual, prestígio religioso e até fortalecimento da identidade local.

Foi nesse contexto que a imagem peregrina ligada às aparições de Fátima percorreu o interior cearense. Em Crateús, porém, a devoção ultrapassou os protocolos da Igreja. Segundo relatos preservados na memória oral e em periódicos da época, fiéis se recusaram a permitir a partida da santa para outra cidade. Em outras palavras: sequestraram Nossa Senhora.

O episódio mobilizou autoridades religiosas, gerou tensão regional e rapidamente se transformou em assunto comentado no Ceará. Mas talvez o aspecto mais fascinante da história seja justamente a inversão completa da lógica criminal. Não havia pedido de resgate, chantagem ou interesse financeiro. O “crime” consistia apenas no desejo sincero — ainda que profundamente indisciplinado — de manter por perto aquela presença considerada sagrada.

Há algo profundamente nordestino nessa narrativa. Em um sertão marcado historicamente por secas, migrações e dificuldades materiais, a fé sempre funcionou também como linguagem de pertencimento e sobrevivência coletiva. O catolicismo popular criou uma relação íntima entre comunidades e seus santos, muitas vezes mais emocional do que institucional.

Setenta anos depois, o episódio permanece vivo na memória de Crateús como uma dessas histórias em que realidade, devoção e imaginação popular se confundem. E talvez seja exatamente isso que a torne tão interessante. Porque a História não é feita apenas de presidentes, guerras ou tratados diplomáticos. Às vezes ela também nasce em pequenas cidades do sertão, quando pessoas comuns decidem, movidas pela fé, que uma santa havia escolhido ficar.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.