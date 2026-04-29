Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Imagem de Nossa Senhora de Fátima fica ‘presa’ na alfândega de Fortaleza; igrejas buscam liberação

Receita Federal solicitou documentos para autorizar saída.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Duas estátuas de Nossa Senhora de Fátima posicionadas no altar de uma igreja. A imagem em primeiro plano veste manto branco com detalhes dourados e segura um terço, enquanto a segunda imagem, ao fundo, está emoldurada por um nicho azul que simula o céu com nuvens.
Legenda: Réplica da imagem peregrina exposta no Santuário de Fátima em visita a Fortaleza, em novembro de 2025.
Foto: Santuário de Fátima em Fortaleza.

O que era para ser uma comemoração religiosa se tornou dor de cabeça para entidades da Igreja Católica no Ceará. Isso porque a réplica de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, enviada de Portugal para exibição em dois templos no Estado, está retida desde a última segunda-feira (27) na alfândega do Aeroporto de Fortaleza.

A situação foi exposta pelo padre Ivan de Souza, pároco do Santuário de Fátima, na missa do meio-dia de segunda-feira. A celebração marcaria a chegada da imagem ao local, mas o sacerdote explicou para o templo lotado de fiéis que os planos haviam sido frustrados.

“Desde 7h30, o pessoal está no aeroporto para pegar a santa e já fizeram tudo que é de protocolo, mas faltou um documento da Paróquia de Assaré, que não chegou”, disse o padre Ivan.

Veja também

teaser image
Ceará

Igreja de Fátima, em Fortaleza, proíbe intenções para políticos em missas

teaser image
Ceará

Maior imagem de Nossa Senhora de Fátima do mundo é inaugurada no Ceará

A Paróquia Nossa Senhora das Dores de Assaré é integrante da Diocese de Crato, no Cariri, a 520 km da capital. A previsão era que após a exposição em Fortaleza, a imagem sacra seguiria para o interior nessa sexta-feira (1º), dentro da programação oficial da Trezena de Nossa Senhora de Fátima 2026.

Ao Diário do Nordeste, membros da Paróquia e Santuário Nossa Senhora de Fátima que acompanham a situação de perto relataram que a pendência do documento persistia na manhã desta quarta (29), embora a previsão de liberação esteja “próxima”.

“Rezem para a Polícia Federal liberar a imagem, porque o lugar dela é aqui”, pediu o padre Ivan na missa. “Nossa Senhora quer vir para casa, não quer ficar na Polícia, mas vai chegar com a graça de Deus”.

A réplica vem da localidade de Cova da Iria, onde fica o Santuário de Fátima. A vinda ao Brasil integra a tradição das imagens peregrinas, produzidas pelo santuário para atender à grande demanda de fiéis em diferentes países.

A estátua se assemelha à primeira Imagem Peregrina, confeccionada em 1947 seguindo instruções da Irmã Lúcia – a mais velha dos três pastorinhos de Fátima, que relataram aparições de Nossa Senhora em 1917.

Padre celebra missa atrás de um altar coberto por uma toalha branca na Igreja de Fátima. O presbitério possui elementos em mármore e decorações douradas, com fiéis dispersos nos bancos em primeiro plano acompanhando a celebração.
Legenda: Padre Ivan de Souza comentou sobre situação em missa na segunda-feira (27); altar vazio (à direita) aguarda imagem.
Foto: Reprodução/Santuário de Fátima em Fortaleza.

Qual documento falta?

Embora o padre tenha mencionado a Polícia Federal, o órgão responsável pela fiscalização aduaneira de bagagens e encomendas oriundas de outros países é a Receita Federal do Brasil.

Segundo os membros da Igreja que acompanham o impasse, a retenção da imagem religiosa no Aeroporto de Fortaleza ocorreu pela ausência da Declaração Simplificada de Importação (DSI), documento exigido pela Receita para regularizar a entrada de bens no país em situações não comerciais, como doações ou exposições temporárias.

A DSI funciona como um registro oficial da importação. É por meio dela que algum responsável declara o que está entrando no Brasil, informa o valor estimado do item (mesmo quando não há compra) e assume formalmente a responsabilidade pela carga. 

Embora seja um objeto religioso, a réplica de Nossa Senhora de Fátima não é considerada bagagem pessoal, já que está destinada à exposição pública. Por isso, precisa seguir regras específicas de importação. Logo, sem o documento, a imagem não pode ser liberada, pois fica sem enquadramento legal na alfândega.

Como será a liberação?

O Diário do Nordeste buscou a Diocese de Crato para saber se a instituição sabia que o documento seria necessário, quais informações o formulário pede e se há previsão para o envio do documento à Receita para a liberação, e aguarda resposta.

A reportagem também buscou a Superintendência Regional de Polícia Federal no Ceará e a 3ª Região Fiscal da Receita Federal para entender qual é a expectativa de liberação da imagem, mas ainda não obteve retorno.

A reportagem apurou que, na manhã dessa quarta, ainda seria preciso habilitar a Diocese do Crato no sistema Radar (Registro e Rastreamento da Atuação dos Intervenientes Aduaneiros), sistema eletrônico da Receita Federal que centraliza informações sobre atividades fiscais, contábeis e aduaneiras de empresas e pessoas físicas que realizam operações de comércio exterior.

A habilitação no Radar é requisito para acessar o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), por onde são processados despachos de importação e exportação. Na prática, sem Radar, não é possível importar ou exportar legalmente no Brasil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem da orla de Fortaleza para matéria sobre Dia do Trabalhador: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1°), em Fortaleza.
Ceará

Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1º), em Fortaleza

Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.

Redação
Há 27 minutos
Um agente de vigilância ambiental, visto de costas, inspeciona calhas de chuva no telhado de uma casa em um beco estreito. Ele utiliza as mãos para verificar possíveis acúmulos de água parada que possam servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti.
Ceará

Fortaleza soma quase 1.800 pontos vulneráveis à proliferação do mosquito da dengue; veja bairros

Cuidados domésticos e vigilância ambiental são essenciais contra o mosquito Aedes aegypti.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Hotel que desabou em Tianguá.
Ceará

MPCE cobra esclarecimentos após desabamento de hotel em Tianguá

Órgãos devem informar providências tomadas após colapso que deixou uma pessoa morta.

Redação
29 de Abril de 2026
Ônibus ficou com frente destruída com o impacto no caminhão.
Ceará

Ônibus colide em caminhão, deixa feridos e bloqueia trecho da CE-040 em Cascavel

Samu levou paciente para Upa do município e ao Instituto Doutor José Frota (IJF).

Redação
29 de Abril de 2026
Fachada do Parque Zoobotânico de Fortaleza, equipamento da Prefeitura de Fortaleza
Ceará

Fortaleza celebra 300 anos com entregas e novos equipamentos públicos

Equipamentos como hospital, parque e centro de videomonitoramento integram pacote de investimentos

Agência de Conteúdo DN
29 de Abril de 2026
Várias tartarugas marinhas filhotes avançam em grupo pela faixa de areia úmida. Ao fundo, a espuma branca de uma onda se aproxima para encontrá-las na beira do oceano.
Ceará

Fortaleza tem 110 ninhos de tartarugas monitorados em temporada de nascimentos

Animais retornam ao local onde nasceram para desova.

Nicolas Paulino
29 de Abril de 2026
Imagem aérea mostra máquinas e trabalhadores atuando na recuperação da cratera que abriu na ce-025 em Aquiraz.
Ceará

Cratera em Aquiraz: o que se sabe sobre obra que vai consertar rodovia CE-025

Acidente causou a morte de uma pessoa que trafegava pela via e deixou feridos.

Carol Melo
28 de Abril de 2026
Água do rio Coreaú invade casas e município decreta situação de emergência após alagamentos.
Ceará

Cheia do Rio Coreaú invade casas e leva município a decretar emergência

Município segue em estágio de atenção nesta terça-feira (28).

João Lima Neto
28 de Abril de 2026
Por conta do acidente, Enel foi acionada para reparos na rede elétrica.
Ceará

Motorista cochila, bate em poste e provoca bloqueios no bairro de Fátima

Colisão ocorreu próximo ao 23º Batalhão de Caçadores do Exército.

João Lima Neto
28 de Abril de 2026
Loja que desabou em Ubajara.
Ceará

Loja de roupas infantis desaba em Ubajara, na Serra da Ibiapaba

Ninguém ficou ferido na ocorrência.

Renato Bezerra
28 de Abril de 2026
Ceará

Caminhão Limpezinha completa um ano com mais de 600 toneladas recolhidas em Fortaleza

Levantamento mostra avanço na coleta e participação da população no serviço

Agência de Conteúdo DN
28 de Abril de 2026
Há 27 anos, Dragão do Mar funciona como impulsionador da Praia de Iracema.
Ceará

Dragão do Mar faz 27 anos com novo fôlego após revitalização e reacende vida noturna do entorno

Novidades na programação do centro cultural e revitalização da Praça Almirante Saldanha motivam o surgimento de novas estabelecimentos e atraem público para a região.

Ana Beatriz Caldas
28 de Abril de 2026
Comerciantes operam, de forma temporária, em barracas no entorno do Dragão do Mar.
Ceará

Dragão do Mar terá mercado gastronômico, diz Secult; comerciantes do entorno serão realocados

Secretária da Cultura do Estado afirma que não há data para inauguração de espaço que abrigará vendedores de comidas e bebidas.

Ana Beatriz Caldas
28 de Abril de 2026
Café quente e grãos de café sobre a mesa.
P.A. Damasceno

História do café: de revolucionário francês a padeiro espiritual

Uma das bebidas mais complexas da história provocou revoluções, tensionou religiões e ainda hoje estimula transformações.

P. A. Damasceno
28 de Abril de 2026
Escavadeira amarela opera na borda de uma grande cratera em uma estrada asfaltada de Aquiraz, onde parte da pista desmoronou. Ao fundo, um carro branco está parado perigosamente próximo à erosão, com vista para uma área residencial e o mar.
Ceará

Chuvas no Ceará já causaram ao menos quatro mortes, desabamentos e alagamentos

Casos foram na Capital e no Interior. Planejamento urbano deve prever ocorrência de desastres.

Nícolas Paulino, Clarice Nascimento, Ana Alice Freire*
28 de Abril de 2026
foto de cratera que se abriu na CE-025, no sentido Aquiraz-Fortaleza.
Ceará

Falha na drenagem pode ter provocado cratera na CE-025, diz SOP

Órgão realizou levantamentos preliminares no local do incidente.

Redação
27 de Abril de 2026
Trecho deve permanecer interditado até a recomposição da pista estar completa.
Ceará

Cratera na CE-025: obra de recuperação de rodovia deve levar 10 dias

Erosão causou abertura de buraco e morte de um motociclista, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Redação
27 de Abril de 2026
Imagem aérea mostra cratera que abriu na CE-025, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Na imagem, é possível verificar um dos três carros engolidos pelo desabamento e proximidade da fenda com condomínio.
Ceará

'Não há riscos' para condomínio próximo à cratera que abriu em Aquiraz, diz SOP

Asfalto cedeu, engolindo três carros e causando uma morte na Região Metropolitana de Fortaleza.

Carol Melo
27 de Abril de 2026
Rodovia parcialmente destruída por uma grande cratera em área costeira; escavadeira remove um carro virado enquanto trabalhadores atuam entre entulhos e manilhas expostas, com o mar e vegetação ao fundo sob céu parcialmente nublado.
Ceará

Trecho de rodovia em Aquiraz onde homem morreu em cratera teve obra entregue em 2020

Acidente ocorreu na CE-025, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Thatiany Nascimento e Ana Alice Freire*
27 de Abril de 2026
Vídeo flagra momento em que asfalto cede, cratera se forma e engole veículos na CE-025, em Aquiraz
Ceará

Vídeo flagra momento em que asfalto cede, cratera se forma e engole veículos na CE-025, em Aquiraz

Uma pessoa morreu após um carro e uma moto caírem no buraco deixado na via.

Mylena Gadelha
27 de Abril de 2026