Morre idoso de 72 anos atropelado no terminal do Antônio Bezerra

Morreu nessa terça-feira (12) o idoso de 72 anos que foi atropelado por um ônibus no Terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza, na última segunda-feira (11). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

A vítima, cuja identidade não foi revelada, estava internada no Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil da Capital.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o atropelamento ocorreu no trecho de saída de veículos do terminal, área que é de circulação exclusiva de ônibus, e sinalizada como de acesso proibido a pedestres.

Após o ocorrido, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada, e os agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) que atuam no equipamento prestaram os primeiros atendimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e prestou socorro imediato à vitima, que foi encaminhada ao hospital.

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Imagens solicitadas

A Etufor acrescentou ter solicitado as imagens internas e externas de videomonitoramento do veículo do transporte coletivo para auxiliar na compreensão da dinâmica do acidente.

"Reforçamos que a sinalização e as estruturas de segurança de passageiros que circulam nos terminais de integração são monitoradas e requalificadas diuturnamente, para garantir a prevenção de sinistros e a integridade da população", disse a pasta.