Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre idoso de 72 anos atropelado no terminal do Antônio Bezerra

Vítima estava internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:51)
Ceará
Ambulância do Samu.
Legenda: Após ser socorrida pela Samu, vítima foi encaminhada ao IJF.
Foto: Ismael Soares.

Morreu nessa terça-feira (12) o idoso de 72 anos que foi atropelado por um ônibus no Terminal do Antônio Bezerra, em Fortaleza, na última segunda-feira (11). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). 

A vítima, cuja identidade não foi revelada, estava internada no Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela 10ª Delegacia de Polícia Civil da Capital. 

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o atropelamento ocorreu no trecho de saída de veículos do terminal, área que é de circulação exclusiva de ônibus, e sinalizada como de acesso proibido a pedestres. 

Após o ocorrido, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada, e os agentes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) que atuam no equipamento prestaram os primeiros atendimentos. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e prestou socorro imediato à vitima, que foi encaminhada ao hospital.

Veja também

teaser image
Ceará

Dia de Nossa Senhora de Fátima tem desvios e bloqueios nesta quarta-feira (13), em Fortaleza

teaser image
Ceará

Após mortes súbitas, nota técnica recomenda obrigatoriedade de desfibriladores a todas as academias

Imagens solicitadas

A Etufor acrescentou ter solicitado as imagens internas e externas de videomonitoramento do veículo do transporte coletivo para auxiliar na compreensão da dinâmica do acidente.

"Reforçamos que a sinalização e as estruturas de segurança de passageiros que circulam nos terminais de integração são monitoradas e requalificadas diuturnamente, para garantir a prevenção de sinistros e a integridade da população", disse a pasta. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Ambulância do Samu.
Ceará

Morre idoso de 72 anos atropelado no terminal do Antônio Bezerra

Vítima estava internada, mas não resistiu aos ferimentos.

Redação
Há 1 hora
Na imagem, captura em um dia de chuva sob a luz natural difusa. No centro, um homem vestindo camiseta cinza e bermuda jeans manuseia uma bicicleta vermelha próxima ao meio-fio. Atrás dele, um homem com camisa vermelha e uma mulher com blusa estampada dividem um guarda-chuva vermelho vibrante. A rua de asfalto está molhada, refletindo os veículos e o céu cinzento. À direita, a lateral de um ônibus urbano branco em movimento ocupa parte da composição, com gotas de água sendo dispersadas pelos pneus. O fundo mostra outros carros e árvores de forma desfocada.
Ceará

Ceará tem avisos de chuvas intensas e de vendaval ao mesmo tempo; veja cidades

Ambos iniciam e finalizam nesta quarta-feira (13) e alcançam diferentes partes do Estado.

Diego Barbosa
Há 1 hora
Na imagem, fotografia em plano médio de uma placa de sinalização turística à beira de uma estrada, indicando a direção para Santana do Cariri. A placa é retangular com fundo marrom e possui uma ilustração colorida no topo que retrata elementos da região: um dinossauro, o sol, uma mulher com um pote de barro, uma igreja e uma cruz. Abaixo da ilustração, há uma seta branca apontando para a esquerda seguida pelo nome
Ceará

Santana do Cariri: o caso da cidade cearense que abraça de romeiros a dinossauros

Agora com complexo religioso, município prevê novos ares em turismo e infraestrutura.

Diego Barbosa
13 de Maio de 2026
Agente da AMC.
Ceará

Dia de Nossa Senhora de Fátima tem desvios e bloqueios nesta quarta-feira (13), em Fortaleza

Agentes da AMC estão mobilizados para garantir a segurança viária dos fiéis.

Redação
13 de Maio de 2026
Crianças e adolescentes carregando cadernos e livros sobem os degraus de um ônibus escolar amarelo e preto com o selo Caminho da Escola. A cena ocorre em uma estrada de terra batida sob luz solar intensa, destacando um dos pneus dianteiros sujo de poeira e os estudantes vestindo roupas casuais.
Ceará

70% dos transportes escolares municipais que rodam com alunos no CE são desaprovados em vistorias

A responsabilidade pela contratação dos mais de 6 mil carros é das prefeituras.

Nicolas Paulino
13 de Maio de 2026
Profissionais demonstram o uso de um desfibrilador externo automático (DEA) em um manequim de treinamento, com cabos e um dispositivo portátil ao lado do kit verde.
Ceará

Após mortes súbitas, nota técnica recomenda obrigatoriedade de desfibriladores a todas as academias

A orientação seria para instituições de Fortaleza. Custando em média R$ 10 mil, aparelhos reduzem chances de óbito em casos como parada cardiorrespiratória.

Thatiany Nascimento e Carol Melo
12 de Maio de 2026
Retrato em preto e branco de uma mulher idosa exposto em parede de tijolo aparente em espaço cultural. Ao lado da fotografia, há um painel com texto informativo sobre a homenageada.
Paulo Henrique Rodrigues (o PH)

Centenário de Violeta Arraes: o que ela diria sobre o avanço da monocultura no Cariri

A socióloga foi uma das principais divulgadoras da cultura do Cariri, convidando amigos a conhecer a região, considerada uma das mais diversas do país.

Paulo Henrique Rodrigues (o Ph)
12 de Maio de 2026
Vista aberta do açude Jangurussu, com muitos aguapés e vegetação nas margens. Ao fundo, há céu claro com nuvens e algumas casas.
Ceará

Açude Jangurussu passará por drenagem de emergência após denúncias de risco de rompimento

Reservatório também terá ações de limpeza e poda de vegetação.

Nicolas Paulino
12 de Maio de 2026
Ônibus que atropelou idoso.
Ceará

Idoso de 72 anos é atropelado por ônibus no terminal do Antônio Bezerra

Segundo a Etufor, atropelamento ocorreu em uma área de circulação exclusiva dos ônibus.

Redação
12 de Maio de 2026
rocissão de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, Portugal.
Ceará

Dia de Nossa Senhora de Fátima: Confira programação de missas e celebrações nesta quarta (13)

Para os católicos, a santa representa a paz, a harmonia e a união dos fiéis com Deus.

Paulo Roberto Maciel*
12 de Maio de 2026
Ceará

Feira de Profissões da Unifor acontece em Fortaleza nos dias 14 e 15 de maio

Programação gratuita inclui experiências nos centros e contato com professores e alunos

Agência de Conteúdo DN
12 de Maio de 2026
Na imagem, uma mulher idosa, vista de perfil, segura com as duas mãos um pequeno porta-retrato dourado e ornamentado. Dentro da moldura, há uma ilustração de uma jovem de cabelos castanhos (Beata Benigna), que segura flores brancas (lírios) contra o peito. A mão esquerda da idosa repousa delicadamente sobre o vidro da imagem. O fundo está desfocado, mostrando parte de um sofá claro e a roupa azul estampada da mulher.
Ceará

Aos 90 anos, irmã de Benigna relembra dor da família: ‘Ninguém brincava mais, foi uma tristeza'

Diego Barbosa
12 de Maio de 2026
Homenagem às vítimas da Covid-19 e da pandemia, que está sendo realizada na Estação das Artes, em Fortaleza.
Ceará

Vítimas da pandemia de Covid-19 e profissionais da saúde são homenageados em Fortaleza

Lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 foi sancionada nesta segunda-feira (11). Data será celebrada dia 12 de março.

Redação
11 de Maio de 2026
imagem de uma mulher andando com guarda-chuva na rua
Ceará

Ceará tem ‘perigo potencial’ de chuvas intensas em 150 cidades; veja lista

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até terça-feira (12).

Redação
11 de Maio de 2026
Corpo de Bombeiros iniciou buscas no Açude Serafim Dias na manhã desta segunda-feira (11).
Ceará

Adolescente que desapareceu após cair de jet-ski é encontrado morto em açude de Mombaça

Reservatório estava próximo da capacidade máxima de armazenamento no momento do acidente.

João Lima Neto
11 de Maio de 2026
Dois jovens de camiseta azul sorriem lado a lado no corredor de uma escola. O da esquerda tem braços cruzados e o da direita usa óculos, ambos exibindo um brasão dourado no peito e a frase
Ceará

Adolescentes que moram em Fortaleza vão competir na olímpiada de matemática mais difícil do mundo

Levi Magalhães, Paulo Jônatas de Oliveira e José Elias Padovan compõem a equipe de seis brasileiros que competem na IMO.

Ana Alice Freire*
11 de Maio de 2026
Feira de Profissões Unifor.
Ceará

Unifor abre inscrições para a Feira de Profissões 2026

Evento gratuito contará com palestras, oficinas, exposições e visitas guiadas para aproximar estudantes do universo acadêmico e profissional.

Redação
11 de Maio de 2026
No Crato, a Rua Tristão Gonçalves foi uma das atingidas pelas fortes chuvas.
Ceará

Canal transborda e alaga vias durante chuva em Crato

Limpeza de áreas afetadas por água e lama foi iniciada nesta segunda-feira (11).

João Lima Neto
11 de Maio de 2026
Placa amarela desgastada com o aviso ATENÇÃO PISTA INTERDITADA em destaque, posicionada em um canteiro de obras de terra sob chuva fina. Ao fundo, máquinas pesadas amarelas estão estacionadas ao longo de uma rodovia asfaltada onde um SUV branco transita, enquanto operários trabalham em uma abertura no solo.
Ceará

Cratera do Aquiraz: prazo para concluir obra termina e CE-025 segue interditada

Superintendência de Obras Públicas do Ceará informa que as chuvas têm atrapalhado os serviços; veja desvios no local

Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
11 de Maio de 2026
A imagem mostra o cruzamento da Avenida Antônio Sales com a Rua Henriqueta Galeno sob um céu ensolarado com nuvens esparsas. A cena destaca o asfalto sinalizado com prédios modernos e árvores ao fundo, além de postes de energia e uma placa de proibido estacionar em primeiro plano.
Ceará

Nova alça de acesso à Via Expressa é liberada em Fortaleza

Avenida Antônio Sales passa a ser ligada à Via Expressa pela rua Henriqueta Galeno.

Redação
11 de Maio de 2026