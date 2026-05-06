Maternidade: luz e sombra, dores e alegrias
Há muitos anseios, dilemas, desejos, amores e dores em ser mãe.
A maternidade não chega batendo à porta: ela entra devagar, como luz de manhã atravessando a fresta da janela, e quando a gente percebe já mudou a casa por dentro. Às vezes vem depois de longas esperas; às vezes vem sem aviso, como chuva de verão. Mas quase sempre traz esse espanto manso de descobrir que um corpo abriga outro corpo, que a vida passa a ser contada em semanas, batimentos e pequenos sinais.
Nove meses cabem em calendário, mas não cabem no coração: ali dentro, o tempo vira pressa e promessa. E então, um dia, o desejo ganha peso e temperatura — nasce. Ter nos braços, amamentar, cuidar, reconhecer no rosto do bebê um futuro inteiro é alegria que transborda da linguagem, como se o mundo, de repente, tivesse encontrado um novo centro.
Toda claridade projeta sombra
A primeira grande dor, literal e simbólica, costuma ser a hora de dar à luz: contrações que parecem ensinar ao corpo uma língua antiga, respiração que vira reza, medo de mãos dadas com a coragem. Mesmo quando o parto acontece em segurança, ele lembra — sem delicadeza — que a maternidade não é um ideal suspenso no ar: é carne, esforço, sangue, suor, cansaço, imprevisibilidade.
Depois, a dor muda de roupa e passa a morar no cotidiano: madrugadas em claro, o corpo tentando se refazer, a rotina reorganizada ao redor de alguém inteiramente dependente. Há dias em que a mãe se sente maré cheia; em outros, sente-se maré baixa. E a culpa, esse bicho sorrateiro, tenta fazer ninho onde deveria haver descanso.
As dores do cuidar de mãe
A partir daí, a preocupação ganha endereço fixo — e não paga aluguel. Uma febre, um choro diferente, um silêncio que não combina com a criança: tudo vira aviso. A mãe descobre que ama também com o sistema nervoso inteiro, atento ao menor tropeço. Dói quando o filho adoece, se acidenta, se frustra; dói, sobretudo, aceitar que não existe vidro grosso o bastante para blindar alguém do mundo.
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A criança aprende por tentativas, por quedas e pequenos erros, e parte do crescimento é atravessar essas dores miúdas para ganhar autonomia. A mãe observa, orienta, protege o possível — e, ao mesmo tempo, precisa permitir que a vida ensine o restante. É a matemática diária de medir a mão: segurar para não cair, soltar para que caminhe.
Mas há dores que não pedem licença e não aceitam consolo fácil. Feridas abertas quando um filho se perde em acidente, quando adoece gravemente, quando desaparece, quando se distancia por escolhas, caminhos ou circunstâncias que a mãe não consegue alcançar.
Há um luto que é despedida; e há um luto que é convivência com a ausência, mesmo quando o corpo do outro ainda existe em algum lugar do mundo. Nesses casos, tudo se reconfigura: a casa, as datas, o sentido das coisas, o barulho da rua.
A maternidade revela, então, seu paradoxo mais duro: quanto maior o amor, maior a vulnerabilidade. E, ainda assim, tantas mães seguem — porque amar também é persistir quando falta chão. Para muita gente, a figura de Nossa Senhora — tão presente em tantas salas, altares domésticos e promessas — ajuda a dar nome a essa travessia.
Maria, mãe de Jesus, sintetiza a alegria do nascimento e a dor que acompanha o destino do filho. Ela acolhe, educa, procura, sofre e permanece. A tradição cristã a apresenta como mãe que viu o filho amado ser incompreendido, perseguido e crucificado injustamente e, ainda assim, não deixou o amor morrer dentro dela. É símbolo e é espelho: lembra que ser mãe é viver com o coração do lado de fora do peito, exposto ao mundo, e continuar chamando isso de esperança.
As alegrias de ser mãe
E há a beleza — quase invisível — de acompanhar as primeiras travessias: os primeiros passos, que parecem pequenos para quem vê de fora, mas são imensos para quem passou meses carregando no colo; as primeiras palavras, que soam como inauguração do mundo.
Há descobertas que cabem na palma da mão e, ainda assim, ocupam a casa inteira. Consolar, acalentar, enxugar lágrimas — e, com elas, enxugar a própria ansiedade. Ensinar a criança a nomear o que sente, a pedir ajuda, a reconhecer limites, a voltar quando se perde. Em cada gesto, a maternidade vira um ofício de artesã: dia após dia, costura segurança e pertencimento para que o filho, um dia, possa sair de casa sem se perder de si.
Ensinar a amar, respeitar, agradecer e a conviver
Ensinar não é apenas garantir escola, comida na mesa e consulta marcada, é coisa mais profunda: é formar para a convivência, como quem planta uma sombra boa para o futuro. É repetir — e viver — o respeito, a justiça, a gratidão, a compaixão. É mostrar que gratidão não é palavra bonita de ocasião: é prática diária, jeito de olhar para quem estende a mão. É pedir desculpas quando erra e, sem discursos longos, ensinar que pedir perdão não diminui ninguém. É cultivar paciência no tempo da pressa.
Em muitas casas nordestinas, há ainda uma dimensão espiritual que atravessa tudo isso: uma oração sussurrada na beira da cama: ( santo anjo guardador se a ti me confiou a piedade divina, guarda-me ilumina amem), um agradecimento pelo dom da vida, a lembrança de que a existência não se resume ao que se compra, mas ao que se constrói por dentro — valores imateriais que orientam o cuidado consigo, com o outro e com o mundo.
Não se educa um filho sozinho
E convém dizer, com a franqueza que a vida pede: ninguém materna sozinho, por mais que a gente finja. A imagem da “mãe que dá conta de tudo” pode até virar elogio em conversa rápida, mas muitas vezes é armadilha — dessas que aplaudem por fora e cobram por dentro.
A maternidade real tem exaustão, acúmulo de tarefas, trabalho, preocupações que não cabem no bolso, e um tribunal permanente de opiniões alheias. Por isso, rede de apoio não é luxo: é saúde. Quando família, vizinhos, amigos, escola e serviços públicos se articulam, a criança cresce mais protegida e a mãe não adoece de exaustão e solidão. No fundo, cuidar de quem cuida é uma forma de justiça.
Mae também colhe o que plantou
As alegrias, quando chegam, também deixam marcas — só que são marcas que aquecem. Há uma felicidade quieta em ver o filho atravessar etapas: quando soletra as primeiras letras como quem acende uma lâmpada, quando descobre um talento e insiste nele, quando conclui uma formação, quando recebe o primeiro salário e olha para a mãe com uma mistura de orgulho e espanto.
Há alegria em vê-lo ser reconhecido por algo feito com esforço e dignidade, como quem aprende a caminhar sem deixar de ser gente. E existe um tipo especial de felicidade quando, mais tarde, a vida se alonga em novas vidas: o nascimento dos netos, esse milagre da continuação. É como se o tempo devolvesse, em forma de abraço miúdo e cheiro de leite, uma parte do que foi oferecido em noites longas e dias difíceis.
Quem ama frustra porque impõe limites
No final, as alegrias e as dores da maternidade não se anulam; convivem como dia e noite no mesmo céu. A mesma mão que protege é a mão que aprende a soltar. O mesmo colo que consola é o colo que, um dia, precisa aceitar o mundo lá fora — e o silêncio depois do portão. Talvez por isso a maternidade mereça menos idealização e mais respeito: ela é amor, sim, mas também é trabalho invisível, renúncia miúda, coragem cotidiana.
Se quisermos honrar as mães — as que estão começando, as que criaram sozinhas, as que perderam, as que continuam tentando — precisamos de mais do que homenagens em datas marcadas. Precisamos de escuta, de tempo, de condições dignas, de políticas públicas que não falhem, de uma cultura de empatia. Porque, quando uma mãe é cuidada, uma infância inteira aprende que a vida pode ser dura, mas não precisa ser solitária.
*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.