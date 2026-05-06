Maternidade: luz e sombra, dores e alegrias

A maternidade não chega batendo à porta: ela entra devagar, como luz de manhã atravessando a fresta da janela, e quando a gente percebe já mudou a casa por dentro. Às vezes vem depois de longas esperas; às vezes vem sem aviso, como chuva de verão. Mas quase sempre traz esse espanto manso de descobrir que um corpo abriga outro corpo, que a vida passa a ser contada em semanas, batimentos e pequenos sinais. Nove meses cabem em calendário, mas não cabem no coração: ali dentro, o tempo vira pressa e promessa. E então, um dia, o desejo ganha peso e temperatura — nasce. Ter nos braços, amamentar, cuidar, reconhecer no rosto do bebê um futuro inteiro é alegria que transborda da linguagem, como se o mundo, de repente, tivesse encontrado um novo centro.

Toda claridade projeta sombra

A primeira grande dor, literal e simbólica, costuma ser a hora de dar à luz: contrações que parecem ensinar ao corpo uma língua antiga, respiração que vira reza, medo de mãos dadas com a coragem. Mesmo quando o parto acontece em segurança, ele lembra — sem delicadeza — que a maternidade não é um ideal suspenso no ar: é carne, esforço, sangue, suor, cansaço, imprevisibilidade. Depois, a dor muda de roupa e passa a morar no cotidiano: madrugadas em claro, o corpo tentando se refazer, a rotina reorganizada ao redor de alguém inteiramente dependente. Há dias em que a mãe se sente maré cheia; em outros, sente-se maré baixa. E a culpa, esse bicho sorrateiro, tenta fazer ninho onde deveria haver descanso.

As dores do cuidar de mãe

A partir daí, a preocupação ganha endereço fixo — e não paga aluguel. Uma febre, um choro diferente, um silêncio que não combina com a criança: tudo vira aviso. A mãe descobre que ama também com o sistema nervoso inteiro, atento ao menor tropeço. Dói quando o filho adoece, se acidenta, se frustra; dói, sobretudo, aceitar que não existe vidro grosso o bastante para blindar alguém do mundo. Veja também Adalberto Barreto Vitória Barreto e a pergunta ancestral: o que o desaparecimento revela de nós Adalberto Barreto Como notícias distantes afetam nossa realidade cotidiana A criança aprende por tentativas, por quedas e pequenos erros, e parte do crescimento é atravessar essas dores miúdas para ganhar autonomia. A mãe observa, orienta, protege o possível — e, ao mesmo tempo, precisa permitir que a vida ensine o restante. É a matemática diária de medir a mão: segurar para não cair, soltar para que caminhe. Mas há dores que não pedem licença e não aceitam consolo fácil. Feridas abertas quando um filho se perde em acidente, quando adoece gravemente, quando desaparece, quando se distancia por escolhas, caminhos ou circunstâncias que a mãe não consegue alcançar. Há um luto que é despedida; e há um luto que é convivência com a ausência, mesmo quando o corpo do outro ainda existe em algum lugar do mundo. Nesses casos, tudo se reconfigura: a casa, as datas, o sentido das coisas, o barulho da rua. A maternidade revela, então, seu paradoxo mais duro: quanto maior o amor, maior a vulnerabilidade. E, ainda assim, tantas mães seguem — porque amar também é persistir quando falta chão. Para muita gente, a figura de Nossa Senhora — tão presente em tantas salas, altares domésticos e promessas — ajuda a dar nome a essa travessia. Maria, mãe de Jesus, sintetiza a alegria do nascimento e a dor que acompanha o destino do filho. Ela acolhe, educa, procura, sofre e permanece. A tradição cristã a apresenta como mãe que viu o filho amado ser incompreendido, perseguido e crucificado injustamente e, ainda assim, não deixou o amor morrer dentro dela. É símbolo e é espelho: lembra que ser mãe é viver com o coração do lado de fora do peito, exposto ao mundo, e continuar chamando isso de esperança.

As alegrias de ser mãe

E há a beleza — quase invisível — de acompanhar as primeiras travessias: os primeiros passos, que parecem pequenos para quem vê de fora, mas são imensos para quem passou meses carregando no colo; as primeiras palavras, que soam como inauguração do mundo. Há descobertas que cabem na palma da mão e, ainda assim, ocupam a casa inteira. Consolar, acalentar, enxugar lágrimas — e, com elas, enxugar a própria ansiedade. Ensinar a criança a nomear o que sente, a pedir ajuda, a reconhecer limites, a voltar quando se perde. Em cada gesto, a maternidade vira um ofício de artesã: dia após dia, costura segurança e pertencimento para que o filho, um dia, possa sair de casa sem se perder de si.

Ensinar a amar, respeitar, agradecer e a conviver

Ensinar não é apenas garantir escola, comida na mesa e consulta marcada, é coisa mais profunda: é formar para a convivência, como quem planta uma sombra boa para o futuro. É repetir — e viver — o respeito, a justiça, a gratidão, a compaixão. É mostrar que gratidão não é palavra bonita de ocasião: é prática diária, jeito de olhar para quem estende a mão. É pedir desculpas quando erra e, sem discursos longos, ensinar que pedir perdão não diminui ninguém. É cultivar paciência no tempo da pressa. Em muitas casas nordestinas, há ainda uma dimensão espiritual que atravessa tudo isso: uma oração sussurrada na beira da cama: ( santo anjo guardador se a ti me confiou a piedade divina, guarda-me ilumina amem), um agradecimento pelo dom da vida, a lembrança de que a existência não se resume ao que se compra, mas ao que se constrói por dentro — valores imateriais que orientam o cuidado consigo, com o outro e com o mundo.

Não se educa um filho sozinho

E convém dizer, com a franqueza que a vida pede: ninguém materna sozinho, por mais que a gente finja. A imagem da “mãe que dá conta de tudo” pode até virar elogio em conversa rápida, mas muitas vezes é armadilha — dessas que aplaudem por fora e cobram por dentro. A maternidade real tem exaustão, acúmulo de tarefas, trabalho, preocupações que não cabem no bolso, e um tribunal permanente de opiniões alheias. Por isso, rede de apoio não é luxo: é saúde. Quando família, vizinhos, amigos, escola e serviços públicos se articulam, a criança cresce mais protegida e a mãe não adoece de exaustão e solidão. No fundo, cuidar de quem cuida é uma forma de justiça.

Mae também colhe o que plantou

As alegrias, quando chegam, também deixam marcas — só que são marcas que aquecem. Há uma felicidade quieta em ver o filho atravessar etapas: quando soletra as primeiras letras como quem acende uma lâmpada, quando descobre um talento e insiste nele, quando conclui uma formação, quando recebe o primeiro salário e olha para a mãe com uma mistura de orgulho e espanto. Há alegria em vê-lo ser reconhecido por algo feito com esforço e dignidade, como quem aprende a caminhar sem deixar de ser gente. E existe um tipo especial de felicidade quando, mais tarde, a vida se alonga em novas vidas: o nascimento dos netos, esse milagre da continuação. É como se o tempo devolvesse, em forma de abraço miúdo e cheiro de leite, uma parte do que foi oferecido em noites longas e dias difíceis.

Quem ama frustra porque impõe limites