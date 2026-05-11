Adolescentes que moram em Fortaleza vão competir na olímpiada de matemática mais difícil do mundo

A rotina de alunos olímpicos passa longe do que se costuma associar a quem está no 1º, 2º ou 3º ano. Quadros preenchidos com fórmulas, discussões em grupo e horas dedicadas a problemas complexos. Mas esse é o cenário no dia a dia de três alunos adolescentes que cursam o ensino médio em Fortaleza e se preparam para representar o Brasil na 67ª Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), a mais difícil do mundo - e ocorre na China.

Até à China, os competidores atravessaram um longo percurso de olimpíadas e testes seletivos. Por terem sido medalhistas na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) em 2024, os estudantes Levi Magalhães, 18 anos, Paulo Jônatas de Oliveira, 16 anos, e José Elias Padovan, 17 anos, residentes em Fortaleza, garantiram participação em 2025 no certame e foram medalhistas mais uma vez.

A organização da OBM selecionou os alunos de maior desempenho para a realização de testes seletivos que classificam para as olimpíadas internacionais de matemática. A partir dessa etapa, os competidores passam por duas provas. Entre eles, os vinte ou trinta melhores avançam para o teste final, do qual são escolhidos os seis melhores alunos do Brasil para representar o país na IMO, o mais alto nível das olimpíadas internacionais de matemática.

A reportagem conversou com Paulo Jônatas de Oliveira Pimentel Leite, 16, e José Elias Padovan Britto, 17, que, em julho, sairão de Fortaleza em direção a Xangai para da IMO. A equipe também tentou contato com Levi Magalhães, do Ceará, mas não obteve retorno. Juntos, os três compõem parte da delegação de seis estudantes que embarcam para Xangai, onde ocorre, entre 9 e 21 de julho de 2026.