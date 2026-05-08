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Quanto custa um funeral no Ceará? Enterro e cremação podem chegar a R$ 50 mil

Em Fortaleza, famílias em situação de vulnerabilidade podem receber o auxílio-funeral; veja valor

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Um homem de costas, vestindo camiseta amarela e bermuda jeans, observa um gramado repleto de flores coloridas deixadas sobre túmulos rasos.
Legenda: Custos com a morte exige planejamento das famílias.
Foto: Thiago Gadelha.

Lidar com a morte é um desafio para muitas pessoas, mas rotina para trabalhadores e empresários do setor funerário. Além do suporte às famílias enlutadas, eles precisam planejar o imprevisível, já que não é possível prever quantos óbitos deverão ocorrer a cada dia. Essa conta complexa entra nos custos repassados aos clientes, que podem optar desde despedidas simples a cerimônias luxuosas.

A discussão sobre os custos do “último adeus” voltou à tona no Ceará após um cemitério em Maracanaú anunciar a possível exumação de corpos devido à inadimplência da manutenção de jazigos. O episódio trouxe um alerta para a falta de planejamento financeiro das famílias, que muitas vezes só tocam no tema no momento do luto. 

Nesse adiamento, muitos parentes se deparam com valores que podem assustar quem não se preparou. A estrutura por trás dessa assistência envolve uma logística complexa e de alto custo que foi discutida no Encontro Nacional de Gestores Funerários (Enag) 2026, sediado em Fortaleza, em abril.

O consultor funerário Magnus Mello explica que o setor tem empresas que precisam sustentar um ecossistema de funcionários, fornecedores e impostos para funcionar 24 horas por dia. Diferente de outros comércios, a demanda exige prontidão constante.

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O gestor detalha que, para cada agente funerário ou recepcionista que o público vê, a empresa precisa manter quatro profissionais em escala para cobrir todos os turnos de todos os dias do ano. Isso gera custos elevados com adicionais noturnos, insalubridade e horas extras, além da necessidade de manter frotas higienizadas e estoques diversificados.

No entanto, a natureza do serviço impede estratégias comuns de mercado para atrair clientes em momentos de baixa demanda. “Nós não controlamos os falecimentos. Eu não posso falar Black Friday: morra hoje e ganhe 50% de desconto”, ironiza Mello. 

O consultor destaca que a diferença entre planejar e enfrentar uma morte emergencial pode ser gritante no bolso. Enquanto um plano funerário pode custar entre R$50 e R$60 mensais, um serviço particular de última hora pode variar de R$5 mil a R$10 mil. A escolha entre um ou outro, no entanto, é exclusiva do cliente após pesquisa e negociação com as empresas.

Close-up das costas de uma pessoa com blusa azul e calça jeans caminhando por um corredor de cemitério. Ela carrega um pequeno buquê de flores brancas com folhagens verdes em uma das mãos.
Legenda: Atendimento durante luto põe à prova assistência às famílias.
Foto: Thiago Gadelha.

A pedido do Diário do Nordeste, o Sindicato das Empresas Funerárias do Ceará (Sefec-CE) informou os valores médios praticados por seus associados no Estado. Enquanto o plano funerário para até 10 vidas (titular e dependentes) tem custo mensal aproximado de R$69,90, o serviço funerário completo pode superar R$3,5 mil.

Veja abaixo os principais serviços:

  • Serviço funerário completo para adulto: R$ 3.620. Inclui caixão tipo padrão, ornamentação com flores do campo, vestimenta, translado (Fortaleza e Região Metropolitana), auxiliar com documentos e montagem de paramentos para velório em residências.
  • Serviço funerário completo para crianças: R$ 2.590
  • Coroa de flores naturais: R$ 280
  • Tanatopraxia (técnica de conservação e higienização de corpos): R$ 1.200
  • Cremação: R$ 3.500
  • Comprar jazigo com três gavetas + taxa de sepultamento + lápide: R$ 7.500
  • Salas de velório: R$ 800 a R$ 6.500

Segundo a presidente do Sefec-CE, Nazaré Névoa, esses valores “consideram serviços feitos por empresas legais que pagam impostos e trabalham de acordo com princípios da dignidade humana e ética profissional”.

Custos a nível nacional

Parte do setor funerário brasileiro segue a Tabela Referencial para o biênio 2026-2027, elaborada pela Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário (Abredif), que visa trazer transparência e proporcionalidade na formação de preços em todo o país.

Os valores variam significativamente de acordo com a categoria de atendimento escolhida – que vai desde o gratuito até o personalizado – e os serviços opcionais contratados, como o tipo de urna, preparação do corpo e o local das homenagens. 

Veja abaixo preços-base para os serviços mais comuns:

Os valores de translado terrestre são calculados por quilômetro rodado, variando de R$7,42 a R$9,14 por quilômetro, dependendo da distância total. Urnas para casos especiais (obesidade ou estatura superior) podem ter acréscimos que variam de R$313,76 a R$6.546,14, dependendo do padrão do funeral. 

O ideal é consultar as condições da funerária de preferência. Segundo o guia, também há modalidades de atendimento gratuito destinadas a pessoas sem condições financeiras de arcar com os custos. 

Dois funcionários uniformizados com roupas verdes e bonés trabalham junto à traseira aberta de uma caminhonete branca, onde se vê um caixão de madeira pronto para ser transportado.
Legenda: Setor opera com equipes que precisam estar disponíveis 24 horas por dia.
Foto: Kid Júnior.

Atendimentos gratuitos

Para Wellyngton Ferreira, diretor da consultoria Navegantes, a discussão não deve focar nos valores, mas na responsabilidade do setor, que lida com a humanização do momento mais crítico da perda. “O primeiro ente que é procurado para o resgate dessa dignidade é o ente funerário”, enfatiza.

O papel do profissional, segundo Ferreira, é transformar um momento de dor em um ato de memória e gratidão através de um cerimonial digno. Ele defende que o acolhimento vai além do sepultamento comum, funcionando como um suporte para que a família não se sinta perdida em meio ao desespero. 

A função social das funerárias também entra na conta, com as empresas privadas assumindo responsabilidades que muitas vezes caberiam ao Estado. Lou Pagnozzi, presidente da Abredif, revela que o setor realiza gratuitamente entre 10% e 12% de todos os atendimentos no Brasil para famílias sem condições financeiras.

O especialista defende que a dignidade não pode ser perdida por falta de recursos e que o atendimento deve ser ético para todos, independentemente da classe social, explicando que índices diferentes de preços são aplicados para permitir que o serviço gratuito ou subsidiado siga existindo.

Vista superior de três cruzes de concreto simples, de cores branca e cinza, deitadas desordenadamente sobre uma lápide de pedra escura em um cemitério.
Legenda: Pacotes variam de preço conforme preferência dos clientes.
Foto: Camila Lima.

Mudança de mentalidade

Para a diretora funerária Tamires Ferreira, a percepção sobre a necessidade de se planejar mudou drasticamente após a crise global da Covid-19. O período, aponta ela, trouxe a consciência da finitude para pessoas muito mais jovens, que antes ignoravam o tema por tabu. 

Assim, houve certo aumento na procura por planos pelo medo de se deixar a família desamparada em uma emergência. Ainda segundo Tamires, o plano também protege os sonhos da família, evitando que economias destinadas à compra de um bem ou serviço sejam consumidas em um único funeral não planejado. 

“O planejamento permite que o luto seja vivido com paz, sem as distrações burocráticas e financeiras que o momento impõe”, explica. Por isso, a gestora acredita que a missão do setor é garantir que cada história de vida receba o encerramento que merece.

Auxílio-funeral em Fortaleza

Em Fortaleza, famílias em situação de vulnerabilidade podem receber o auxílio-funeral, política social da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) da Prefeitura de Fortaleza.

O benefício pode ser solicitado diretamente nas unidades de saúde que contam com serviço social, além dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Serviço de Verificação de Óbito (SVO) do Governo do Estado do Ceará.

Para efetivar o pedido, é fundamental apresentar o RG e CPF tanto do falecido quanto do solicitante, além dos comprovantes de residência de ambos e a declaração de óbito ou guia de liberação do corpo.

Os setores de assistência social realizam solicitação e a entrega da documentação necessária para o sepultamento. Uma equipe administrativa coordenada pela Regional 5 verifica a organização das vagas no Cemitério Parque Bom Jardim, no bairro Siqueira – único público que ainda recebe sepultamentos – e emite a autorização para o procedimento. 

O serviço é totalmente gratuito, e não há cobrança de taxa de manutenção ou conservação de jazigos. Em nota, a SDHDS detalhou que os valores das despesas do auxílio-funeral variam de R$ 1.650 a R$ 3.700, dependendo dos serviços utilizados.

O benefício inclui:

  • urna funerária em madeira pinus com acabamento em verniz
  • higienização e preparação do corpo com mortalha em cetim
  • ornamentação com flores e edredom
  • velas e suporte para a câmara ardente.
  • até três traslados estratégicos: do hospital para o SVO (quando houver encaminhamento médico), do local de liberação do corpo para o velório, e deste para o cemitério. Todo o transporte é realizado em veículo apropriado e regularizado.

Além da logística, a funerária credenciada pela Prefeitura assume os trâmites burocráticos em cartório para o registro e a emissão da Certidão de Óbito, entregando-a diretamente à família. O atendimento é prestado por equipe uniformizada e identificada, operando em regime de plantão 24 horas, todos os dias da semana.

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