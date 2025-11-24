Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como investigações do SVO sobre mortes podem ajudar a resolver problemas de saúde no CE ?

Há 20 anos, o Serviço de Verificação de Óbito atua no esclarecimento das causas dos óbitos de morte natural.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
A imagem mostra uma profissional de uniforme verde, usando luvas, abrindo a porta de uma câmara fria no SVO. Atrás da porta, é possível ver um ambiente amplo com piso cimentado e prateleiras metálicas vazias, sugerindo a área de armazenamento refrigerado destinada aos corpos. A foto destaca a rotina silenciosa e protocolar do serviço.
Legenda: SVO é referência no esclarecimento de mortes naturais sem sinais de violência no Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

Para a família enlutada, a morte de um parente representa o fim de um ciclo de vida, amores, memórias. Mas, para dezenas de profissionais, é apenas o início de um importante trabalho para esclarecer o motivo desse fim e encaminhar uma despedida digna.

Há 20 anos, o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), vinculado à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), atua no esclarecimento das causas dos óbitos de morte natural, em situações sem assistência médica ou sem o devido diagnóstico.

Na prática, o trabalho do SVO serve para nortear a elaboração de políticas de saúde e contribui para combater e controlar doenças que podem ameaçar a população. Ele é diferente da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), que investiga causas de mortes violentas ou externas.

“É aquele velho ditado: investigamos a morte morrida. Nosso papel é dizer qual é o perfil epidemiológico da população cearense na questão do óbito”, simplifica a diretora-geral do SVO, Anacélia Gomes de Matos, em seu gabinete. O Diário do Nordeste acompanhou uma manhã do trabalho dos diversos setores da instituição, inaugurada em maio de 2005.

2.000
necrópsias foram realizadas no SVO, em 2024. O Serviço funciona 24 horas por dia.

Entre os perfis atendidos, estão casos de mal súbito, como os noticiados recentemente em academias de Fortaleza, ou de condições não diagnosticadas. A necrópsia clínica de tecidos e órgãos e uma bateria de exames laboratoriais (como análises de células, bactérias e vírus) dão suporte a essa investigação.

Um close-up de Anacélia Gomes de Matos, que está sentada e sorrindo, vestindo uma blusa cor de vinho de mangas bufantes. Ela tem cabelos longos e castanhos claros, e um crachá pendurado, com um fundo de cortinas claras e uma cadeira de escritório verde atrás dela.
Legenda: Diretora-geral do SVO, Anacélia Gomes de Matos ressalta a importância do serviço para a saúde pública.
Foto: Thiago Gadelha.

Com a conclusão em mãos, é possível detectar condições hereditárias que merecem investigação familiar, como distúrbios sanguíneos, para prevenir outras mortes. Já em outros casos, pode favorecer novas vidas: uma gestante que tem sucessivos abortos pode receber um diagnóstico sobre o feto, levar a um ginecologista e ter uma gravidez planejada.

Em todos os casos, reforça Anacélia, a necrópsia é facultativa, ou seja, a família precisa autorizar o procedimento. A equipe já é treinada para o convencimento. “É muito ruim perder uma pessoa querida, mas pior do que perder é não saber porque ela se foi”, ressalta.

Não é o ciclo do cidadão que encerrou. Ali, podem começar outras ações de promoção da saúde. Tem algumas situações que a gente pode trabalhar com a saúde do Estado e dos municípios para tentar fazer barreiras, contenções, para aquela doença não se espalhar mais.
Anacélia Gomes de Matos
Diretora-geral do SVO

Página antiga do Diário do Nordeste com a manchete Estado cria Serviço de Verificação de Óbito na Capital.
Legenda: Diário do Nordeste noticiou a abertura do SVO Fortaleza, em maio de 2005.
Foto: Arquivo DN.

Um corpo conta histórias

Uma expressão popularizada pelo patologista austríaco Karl von Rokitansky diz “Mortui vivos docent”, ou seja, “os mortos ensinam os vivos”. A frase está tatuada no braço de Sami Gadelha, diretor técnico do SVO, para lembrá-lo de que o estudo do óbito é uma oportunidade de transformar a vida de pessoas que poderiam ser vitimadas pelo mesmo mal.

Desde as aulas na faculdade, o médico gostava de acompanhar necrópsias porque, onde outras pessoas poderiam enxergar morbidez, ele enxergava fascínio. De detalhe em detalhe, entendeu que “a causa da morte nos conta a vida da pessoa”.

Um médico, identificado como Sami Gadelha, está em pé em um laboratório, vestindo uma blusa verde e uma máscara de proteção branca. Ele tem os braços cruzados, e no fundo há estantes repletas de potes e amostras.
Legenda: Sami Gadelha aprendeu que a morte é capaz de ressignificar toda a vida.
Foto: Thiago Gadelha.

É assim até hoje. Segundo seu olhar atento, diversos sinais externos revelam informações importantes. Um idoso muito desnutrido, por exemplo, “provavelmente passou por maus bocados, talvez até com implicação de maus tratos”. Os órgãos também falam: é possível ver no rim que “a pessoa tinha pressão alta há muito tempo e nunca descobriu” ou se consumia muita bebida alcoólica. 

“A gente descobre tudo na hora da autópsia, por conta desses sinais. Realmente, são pequenos detalhes. Você vai juntando essas evidências e construindo a história de vida e de saúde da pessoa”, explica.

Falhas cardíacas

Em outra sala do SVO, a patologista Gabrielle Maia se debruça sobre o microscópio para estudar pequenas lâminas de vidro com amostras biológicas. São esses materiais que ajudam a traçar o perfil epidemiológico das mortes no Estado. Mas quais as principais causas?

“Em disparada, os eventos cardiovasculares: infarto está em primeiro lugar”, afirma a médica. “Depois, as descompensações de doenças cardíacas, as cardiopatias, que geralmente os pacientes têm em decorrência de hipertensão arterial”.

179
das 184 cidades do Ceará são atendidas pelo SVO-Fortaleza. As demais ficam a cargo do SVO de Barbalha, que recebe casos de municípios vizinhos.

Até a especialista se assusta com um perfil que não é tão comum, mas tem aparecido com frequência: pacientes cardiopatas com menos de 60 anos. “Isso sinaliza pra gente que eles são hipertensos de longa data. Alguns têm diagnóstico; outros eram para ter, mas não são flagrados”, percebe.

Uma profissional de saúde, vestindo uma camisa verde, está utilizando um microscópio óptico com um corpo principal branco e detalhes em roxo. Suas mãos estão ajustando o foco e a lâmina na platina do equipamento, realizando uma análise laboratorial.
Legenda: Cardiopatias, neoplasias e doenças infecciosas são os principais achados de mortes naturais no Estado.
Foto: Thiago Gadelha.

Depois, vêm as causas infecciosas. Gabrielle lembra que fechar um porquê, além de encerrar o ciclo do falecido, pode servir de alerta para os familiares – principalmente os parentes de primeiro grau, que podem herdar condições genéticas.

“A partir dos 35 anos, é importante fazer exames de sangue regularmente e medir a pressão assim que tiver oportunidade, porque às vezes é num episódio de aferição que a gente flagra um pico hipertensivo e tem a oportunidade de iniciar o tratamento”, recomenda.

Atendimento humanizado

O trabalho do SVO não se limita à necrópsia em si. O Serviço também desempenha um papel social ao prestar suporte humanizado às famílias e apoio na superação do luto. 

Em 2024, a entidade implantou o serviço de remoção. Quatro carros com câmaras frias são enviados para buscar o corpo no domicílio ou na unidade de saúde/acolhimento onde houve a morte. Neste ano, a atuação foi ampliada para o período noturno.

“A gente ampliou justamente para aquelas famílias mais vulneráveis, que não têm muitas condições nem muito acesso à assistência”, conta Anacélia. “Então, a gente atua nessa questão social, para minimizar a dor da família”.

1.058 
remoções de corpos foram realizados pelo SVO no primeiro ano de operação.

Quando as famílias comparecem ao Serviço para resolverem documentações, entra outra frente de assistência com médicos e assistentes sociais. “Uma das coisas que a gente sempre busca é fazer com que o familiar não se sinta culpado pelas coisas de que ele não é culpado”, explica Sami Gadelha.

“É nessa hora que a gente fala pra família: ‘ele era adulto, dono de si, e essas decisões foram decisões dele. Você fez o possível para ajudar’. A gente tem que ter esse discurso para ajudar os familiares a superar porque, via de regra, vai vir a culpa em algum momento”, observa o diretor técnico.

A foto mostra uma sala do Núcleo de Epidemiologia (NUEP) do SVO, com a porta aberta revelando o ambiente interno. Dentro, profissionais trabalham diante de computadores, cercados por pilhas organizadas de arquivos nas prateleiras. A cena transmite rotina técnica e intensa de análise de dados, em um espaço pequeno e funcional.
Legenda: Trabalho de verificação de óbitos ajuda a montar perfil de mortes no Estado.
Foto: Thiago Gadelha.

Novas tecnologias

Ainda na sensibilização das famílias para aderir ao procedimento, o SVO vem crescendo o uso da técnica de autópsia minimamente invasiva (AMI). Através dela, não é preciso “abrir” o corpo. Em vez disso, amostras biológicas são retiradas com agulhas e submetidas a exames laboratoriais.

Segundo Anacélia Matos, ela é indicada para dois perfis:

  • suspeita de doenças altamente infectocontagiosas, como meningite, Covid-19 ou doença de Creutzfeldt-Jakob (capaz de afetar o cérebro), que podem expor os profissionais a riscos desnecessários;
  • resistência da família à necrópsia convencional. 

“A gente oferece a AMI como uma alternativa para não deixar de coletar o dado, então acaba conseguindo esse aceite”, garante. A elucidação de uma morte fetal por febre do oropouche, arbovirose detectada na região do Maciço de Baturité e que ganhou relevância epidemiológica no Ceará em 2024, só foi possível graças a esse método. 

Além disso, desde o ano passado, a unidade dispõe de novos equipamentos para análises laboratoriais e passou a contar com mais uma câmara fria. Diante da suspeita de doenças contagiosas, secreções também podem ser encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-CE).

98% 
é o percentual de definição de causa de óbitos no SVO. Segundo o médico Sami Gadelha, é um dos maiores do país.

Uma técnica de laboratório, vestida com jaleco branco, touca e máscara cirúrgica, e óculos, está sentada realizando uma análise. A imagem é refletida em uma superfície brilhante à esquerda, enquanto a profissional se concentra em sua tarefa.
Legenda: Laboratório de análises do SVO foi modernizado com novos equipamentos para facilitar diagnósticos.
Foto: Thiago Gadelha.

A morte é pedagógica

Em 2024, o Ceará registrou 63.084 óbitos gerais, segundo o Painel de Monitoramento da Mortalidade do Ministério da Saúde. Foram 5.257 por mês, 175 por dia, sete por hora. Praticamente um a cada 10 minutos, seja por doenças, por acidentes ou pela violência.

A morte está ao nosso redor, mas ainda é um tabu. “As pessoas têm aquela repulsa ao óbito pelo medo. Todo mundo tem medo de morrer. E, ao ver o cadáver, esse medo vem à tona porque você pensa logo: e se fosse eu?”, resume o patologista Sami Gadelha.

Para o profissional, quando se consegue explicar para a família do que o parente faleceu, aceitar o processo da perda é mais fácil.

Talvez, se essa ótica fosse mais incutida na nossa cultura, nós não tivéssemos tantas famílias com luto prolongado ou mesmo depressão por não terem tido a oportunidade de sequer saber por que perdeu aquele ente querido.
Sami Gadelha
Diretor técnico do SVO

“O motivo ajuda você a superar principalmente porque, a partir do momento em que você diz para a família, também mostra que ela fez tudo o que podia fazer”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra uma profissional de uniforme verde, usando luvas, abrindo a porta de uma câmara fria no SVO. Atrás da porta, é possível ver um ambiente amplo com piso cimentado e prateleiras metálicas vazias, sugerindo a área de armazenamento refrigerado destinada aos corpos. A foto destaca a rotina silenciosa e protocolar do serviço.
Ceará

Como investigações do SVO sobre mortes podem ajudar a resolver problemas de saúde no CE ?

Há 20 anos, o Serviço de Verificação de Óbito atua no esclarecimento das causas dos óbitos de morte natural.

Nicolas Paulino
Há 1 hora
Homem em pé na rua alagada de uma comunidade, com casas simples ao fundo e outras pessoas ao longe.
Ceará

Veja bairros de Fortaleza mais afetados por ocorrências ligadas a riscos climáticos

Pontos mais sensíveis da cidade aparecem em dados da Defesa Civil.

Theyse Viana
24 de Novembro de 2025
Edcley de Souza Teixeira durante entrevista ao Fantástico.
Ceará

Cearense suspeito de vazar questões do Enem nega fraude: ‘Não agi de má-fé’

Edcley de Souza Teixeira concedeu entrevista ao Fantástico.

Redação
23 de Novembro de 2025
Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará
Ceará

Vaca cai sobre telhado de bar no interior do Ceará

Caso aconteceu no município de Capistrano nesse sábado (22) e acumulou prejuízos.

Redação
23 de Novembro de 2025
Calor exacerbado aumenta os níveis de estresse e ansiedade
Ceará

Estresse térmico: como o aumento das temperaturas afeta a saúde mental

Populações mais vulneráveis são revitimizadas pelos impactos ambientais.

Geovana Almeida*
23 de Novembro de 2025
Participantes do simpósio sobre cranioestenose.
Ceará

Simpósio sobre cranioestenose em Fortaleza aborda diagnóstico precoce e tratamento adequado

O evento ocorreu na Universidade de Fortaleza (Unifor) neste sábado (22).

Redação
22 de Novembro de 2025
Casal de adolescentes brancos se beijando com farda de colégio nas cores azul, verde e branco. A menina tem cabelos castanhos claros e o rapaz tem cabelos pretos. Ao fundo, há plantas verdes.
Ceará

Da escola para o altar: casal de Fortaleza celebra amor que nasceu na sala de aula

Iasmim e Davi se conheceram em uma escola pública no bairro de Fátima.

Milenna Murta*
22 de Novembro de 2025
Foto que contém passageiro entrando em ônibus em Fortaleza.
Ceará

Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 5,40 a partir de 1º de janeiro

No entanto, os valores da tarifa estudantil não terão alteração.

Luciano Rodrigues
22 de Novembro de 2025
Uma vista aérea de uma mulher caminhando em uma área de concreto/asfalto rachado, provavelmente durante ou logo após a chuva. Ela usa uma camiseta preta e segura um guarda-chuva grande com as cores do arco-íris, que se destaca. À direita, há uma densa vegetação verde.
Ceará

Chuvas podem ser positivas no Ceará até janeiro de 2026, diz Inmet

Nova previsão desenha cenário para os próximos meses.

Nicolas Paulino
22 de Novembro de 2025
Cicatrizes de necrose na perna e pé de um bebê após complicação médica.
Ceará

Bebê sofre necrose no pé após suposto erro em medicação intravenosa em Juazeiro do Norte

Pele da coxa foi utilizada para reparar a lesão.

João Lima Neto
21 de Novembro de 2025
Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza
Ceará

Unifor realiza I Simpósio de Cranioestenose e Cirurgia Craniofacial de Fortaleza

Evento neste sábado (22) terá debates sobre essa condição congênita rara.

Redação
21 de Novembro de 2025
Homem com cabelo escuro e camiseta preta gesticula enquanto fala em um microfone em um evento. O homem é Camilo Santana.
Ceará

Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

Cearense é suspeito de causar um suposto vazamento de questões do segundo dia do exame.

Redação
21 de Novembro de 2025
Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza
Ceará

Três banhistas são arrastados por correnteza e resgatados na orla de Fortaleza

Os banhistas estavam na Praia do Havaizinho, perto da Ponte dos Ingleses.

Redação
21 de Novembro de 2025
foto da professora Penha Alencar.
Ceará

Morre professora Penha Alencar, liderança do Sindicato dos Servidores Públicos do Ceará

O sindicato lamentou a partida da professora e a definiu como uma das suas mais importantes lideranças da história.

Redação
21 de Novembro de 2025
Na imagem, duas idosas segurando uma lousa com o pedido de natal, na lousa está escrito o que a idosa pediu.
Ceará

Panetone, fraldas e pijama: lar de idosos faz campanha com pedidos de Natal

Ação pede presentes para moradores de duas sedes do Lar Três Irmãs.

Gabriel Bezerra*
21 de Novembro de 2025
Ceará

‘Algoritmos não cometem só erros técnicos, eles produzem apagamentos e racismo’, alerta pesquisador

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFC, Júlio Araújo, fala sobre o tema.

Thatiany Nascimento
21 de Novembro de 2025
Mão masculina tenta abrir torneira de pia de banheiro.
Ceará

Fortaleza e Caucaia terão abastecimento de água suspenso nesta sexta (21)

Os reparos serão feitos das 9 horas às 21h.

Redação
20 de Novembro de 2025
Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará
Ceará

Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Por conta da COP 30, região fará provas nas próximas semanas.

João Lima Neto
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra policial militar, uma mulher branca de cabelos castanhos longos, com uma criança no colo. A menina veste vestido amarelo e tem o rosto coberto por um emoji de coração.
Ceará

Policial resgata bebê esquecida dentro de carro por duas horas em Fortaleza

Menina estava desidratada e foi socorrida a uma Unidade de Pronto Atendimento.

Theyse Viana
20 de Novembro de 2025
Imagem mostra, à esquerda, pessoa folheando caderno de questão do Enem 2025, e, à direita, foto de Edcley de Souza Teixeira, universitário cearense suspeito de vazar questões do Enem 2025.
Ceará

Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste

Ele pedia que participantes de concurso decorassem perguntas da prova.

Redação
20 de Novembro de 2025