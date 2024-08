Morte de feto após gestante ter febre oropouche no Ceará é investigada pela Secretaria da Saúde

A morte de um feto está sendo investigada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) por possível relação com a febre oropouche. A mãe, de 40 anos, tem quadro de saúde estável. Ela estava grávida de 34 semanas e reside na cidade de Capistrano, uma das afetadas pela incidência da doença no Maciço de Baturité.

A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (12) pela titular da Pasta, Tânia Coelho, durante o seminário “Febre do Oropouche: como enfrentar a arbovirose no Ceará”, no auditório da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE).

"Estamos com um caso de óbito fetal suspeito. Estamos aguardando o resultado do exame, que foi para fora, para ter a confirmação. Isso demora de 10 a 15 dias. A mãe teve quadro clínico sugestivo de oropouche, foi confirmada com a doença e teve óbito fetal", explica.

A paciente foi atendida na última sexta-feira (9), no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Fortaleza, após vir do município onde vive.

Eduardo Bezerra, diretor geral da vigilância ambiental da Secretaria da Saúde de Pernambuco, compartilhou detalhes da experiência do estado nordestino com os primeiros casos de perdas gestacionais causadas pela oropouche.

"A doença é nova, não estava dentro da nossa expectativa achar óbito fetal por oropouche. A literatura médica não descrevia. Mas quando surgiu o primeiro caso, havia uma gestante parente da pessoa, pegou a doença e perdeu o bebê. Então coletamos placenta, sangue do cordão umbilical. E identificamos que o feto tinha oropouche", descreve.

A partir daí, ele acrescenta, "o Instituto Evandro Chagas deu continuidade ao diagnóstico e conseguiu comprovar que a causa foi a doença". O estado pernambucano registra dois óbitos de fetos confirmados com oropouche.

A febre oropouche apresenta um quadro muito similar ao da dengue, e pode gerar desde complicações neurológicas até o interrompimento da gravidez. O boletim mais recente da Sesa contabilizou 122 casos até a última quinta-feira (8).

No dia 2 de agosto, o Ministério da Saúde confirmou um caso de óbito fetal causado por transmissão vertical de oropouche no estado de Pernambuco. A gestante tem 28 anos de idade e estava na 30ª semana de gestação. Em adultos, foram confirmados dois óbitos na Bahia.

Veja também Ceará Mosquito maruim: vírus da febre oropouche pode ter sofrido mutação antes de sair da Região Norte Ceará Febre Oropouche: como o CE tenta rastrear chegada do vírus a mosquito que está há 50 anos no Estado

No momento, os diagnósticos estão concentrados na Região do Maciço de Baturité, nas cidades de:

Aratuba

Capistrano

Pacoti

Palmácia

Mulungu

Redenção

SINTOMAS DA FEBRE OROPOUCHE

Febre de início súbito

Dor de cabeça

Dor muscular

Dor articular

Tontura

Dor atrás do olhos

Calafrios

Fotofobia (sensibilidade à luz)

Náuseas

Vômitos

Meningoencefalite (inflamação no sistema nervoso), em casos graves

Manifestações hemorrágicas, em casos graves.

COMO PREVENIR A FEBRE OROPOUCHE

Apesar de causar sintomas parecidos com a dengue, as formas de prevenção são diferentes. A chave da proteção contra a oropouche não é o combate ao mosquito maruim, diferentemente do que ocorre em relação ao Aedes aegypti.

A melhor forma de prevenção é evitar o contato com o vetor, por meio de medidas individuais e coletivas, como: