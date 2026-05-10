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Projeto cria novas bibliotecas em escolas da rede pública no CE; veja cidades

Revitalização dos espaços de leitura será feita pelo projeto Territórios da Leitura, viabilizado pela Lei Rouanet.

Escrito por
Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
Ceará
Ceará ganhará sete novas bibliotecas em escolas municipais nos próximos meses.
Legenda: Ceará ganhará sete novas bibliotecas em escolas municipais nos próximos meses.
Foto: Luiz Alves/Divulgação.

Sete escolas públicas de cinco cidades cearenses ganharão novas bibliotecas entre maio e agosto deste ano. Os novos espaços literários devem beneficiar, ao todo, cerca de 3.300 estudantes de instituições de Ensino Infantil e Fundamental de Maracanaú, Maranguape, Quixadá, Russas e Pacajus. 

A entrega das bibliotecas será feita por meio do projeto “Territórios da Leitura”, realizado pela Invento Produções Culturais e pelo Ministério da Cultura (MinC), via Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). Criado em 2020, o projeto já revitalizou 36 bibliotecas de escolas cearenses. Até o fim do ano, serão 43, espalhadas por 15 municípios do Estado.

Segundo o Censo Escolar 2024, 63,2% das escolas brasileiras não possuem biblioteca ou sala de leitura. O projeto atua como forma de minimizar esse vazio de espaços voltados à literatura nas escolas brasileiras, sobretudo em territórios de média ou alta vulnerabilidade social. 

A revitalização das bibliotecas e salas de leitura das escolas municipais passa por diferentes etapas. Primeiro, há intervenções no espaço físico, com renovação da pintura e inclusão de móveis projetados e ferramentas como computadores, smart TVs e ar-condicionado.

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Cada escola também recebe consultorias em organização e dinamização de bibliotecas e mediação de leitura literária para manter os espaços em atividade e os estudantes e professores motivados. Além disso, cada instituição recebe 200 livros novos de literatura infanto-juvenil e jogos educativos.

A doação dos livros novos têm como intuito impulsionar a formação de leitores e contribuir com a proposta pedagógica das escolas. Com esse intuito, o realizador do projeto, Emídio Sanderson, afirma que o projeto aposta em uma diversidade de livros, tanto de autores, quanto de gêneros literários e editoras, “para que a criança e o adolescente possam ter uma liberdade de escolha”. 

Espaços também ganharão computadores, smart TVs e aparelhos de ar-condicionado.
Legenda: Espaços também ganharão computadores, smart TVs e aparelhos de ar-condicionado.
Foto: Luiz Alves/Divulgação.

Sanderson destaca que o investimento tem sido feito especialmente em escolas que não possuem bibliotecas ou cujos espaços literários estão sucateados. “A ideia é fazer com que a gente dê todas as ferramentas, todas as possibilidades para que a escola possa manter aquele espaço ativo, vivo e de fato dentro do projeto político pedagógico da escola”, explica.

A proposta é evitar que as bibliotecas escolares sejam vistas apenas como “depósitos de livros” ou, no máximo, espaços para estudar. O projeto visa transformar a relação dos alunos com esses locais, transformando-os em espaços de convivência e estimulando o hábito da leitura e a paixão pela literatura.

Até o momento, o projeto já contemplou escolas em Fortaleza, Itapipoca, Maracanaú, Forquilha, Maranguape, Aquiraz, Quixadá, Russas, Iguatu, Maracanaú, Trairi, Icapuí, Brejo Santo, Pacatuba e Santa Quitéria.

Saiba onde e quando cada biblioteca será inaugurada:

Maracanaú
Quando: 14 de maio
Onde: EMEIEF César Cals de Oliveira Filho

Quixadá
Quando: 2 de junho
Onde: Escola E.E.F Raimundo Marques de Almeida

Russas
Quando: 2 de junho
Onde: Escola Escola Municipal Tia Benilce de Ensino Infantil e Ensino Fundamental

Maranguape
Quando: 9 de junho
Onde: Escola Municipal Paulo Sarasate

Pacajus
Quando: 10 de junho / Agosto
Onde: EEF Araci Gonzaga da Silva e E.M.T.I Vereador Joaquim Nogueira Lopes (10/06) / Escola Alba Laranjeira de Albuquerque (agosto)

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